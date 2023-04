Nicole Berendsen ist verletzt: Bonita Niessen springt bei Konzert ein

Es gibt noch Karten: Nach fünf Jahren wieder „Power of Love“ mit Top-Musikern im Theater.

Die Remscheider Fans sorgen sich um die sympathische Niederländerin Nicole Berendsen: Die Sängerin mit der roten Lockenmähne hat sich verletzt und fällt daher mehrere Wochen aus. In den sozialen Medien postete sie die traurige Nachricht.

„Sie kommt aber wieder auf die Beine, es dauert nur ein wenig“, beruhigt ihr Musikpartner Christoph Spengler, der bereits seit Jahren mit Nicole Berendsen Konzerte wie „Rockin’ around the Xmas tree“ veranstaltet. „Sie ist meine engste musikalische Freundin“, gibt er zu.

+ Fällt krankheitsbedingt aus: Nicole Berendsen. © Roland Keusch

Ist das Konzert „The Power of Love“, das seit fünf Jahren endlich wieder im Mai im Teo Otto stattfindet, nun in Gefahr? Nein, beruhigt Musikdirektor Christoph Spengler, der Mann hinter dem Format und dem Klavier. Denn er konnte durch seine guten Kontakte in die Szene schnell für Ersatz sorgen: Bonita Niessen springt für Nicole Berendsen ein.

Über Bonita: Die aus Südafrika stammende deutsche Pop- und Soulsängerin wurde 2003/2004 in Stefan Raabs Castingshow „SSDSGPS“ für die Deutsche Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 2004 in Istanbul einem größeren Publikum bekannt und belegte hinter Max Mutzke Platz zwei.

Die Stimmgewalt war Backgroundsängerin bei Till Brönner, Opening Act für Eurythmics und die Beach Boys, wirkte beim Pop-Oratorium „Die zehn Gebote“ von Dieter Falk und Michael Kunze sowie bei der Uraufführung von „Luther“ mit. Für „TV Total“ stand sie mit Michael Bublé, Kool & the Gang und mit Bootsy Collins auf der Bühne.

2015 erschien ihr erstes, 2019 ihr zweites Album. Bonita Niessen ist zudem auf großen Festivals und Konzerten mit der Bluesband „Bonita And The Blues Shacks“ zu sehen und zu hören. Verheiratet ist sie mit Philip Niessen, einem ehemaligen Gitarristen der TV-Total-Band Heavytones. „Bonita Niessen ist Bundesliga“, sagt Christoph Spengler. „Eine leidenschaftliche Musicalsängerin.“

Über das Konzert: „Power of Love“ findet am Sonntag, 14. Mai, um 15 und um 19 Uhr im Teo Otto Theater statt und erinnert an „The Night of the Proms“, ein symphonisches Popkonzert mit Klasse.

Christoph Spengler hat für das Remscheider Konzert nicht nur die Arrangements geschrieben, sondern auch Top-Musiker verpflichtet: David-Michael Johnson, Silvia Vicinelli und Martin Berger. Die Band, die viele von den Xmas-Konzerten kennen, und das Junge Orchester begleiten. Gemeinsam und unter der Leitung von Spengler spielen sie große Balladen, aber auch Pop- und Rocksongs rund um die Liebe von Whitney Houston & Co. Natürlich erklingt auch wieder „Music“ von John Miles. Pfarrer Axel Mersmann moderiert mit heiteren Texten. mw

Karten: Eintrittskarten kosten für Erwachsene 32 Euro, für Jugendliche 5 Euro; unter Tel. (0 21 91) 16 26 50 oder online:

termine.rga.de