Nichte missbraucht: 36-Jähriger muss mehr als zwei Jahre in Haft

Das Landgericht in Wuppertal.

Das Landgericht hat am Dienstag den obdachlosen Mann zu einer Haftstrafe verurteilt. Die Familie des Opfers wünschte sich eine härtere Strafe. Das Kind ist in einer Therapieeinrichtung.

Von Dirk Lotze

Remscheid. Ein 36-jähriger Remscheider muss für sexuellen Missbrauch einer sechsjährigen Nichte ins Gefängnis. Der zuletzt obdachlose Mann hat die Übergriffe gestanden und bestätigt, Bilder davon auf seinem Handy aufgenommen zu haben. Das Landgericht verurteilte ihn zu zwei Jahren und acht Monaten Freiheitsstrafe. Die Strafe hat der Angeklagte angenommen, sechs Monate hat er in Untersuchungshaft abgesessen.

Die Vorwürfe gegen den 36-Jährigen stammen aus dem Jahr 2022. Das Mädchen befindet sich wegen der Taten in einer Therapie-Einrichtung. Der Vorsitzende Richter verdeutlichte dem Mann in der mündlichen Urteilsbegründung: „Das Kind lebt nicht mehr in der Familie und das haben Sie verschuldet.“

Die Taten sollen sich in der Wohnung der Mutter des Kindes, der Schwester des Angeklagten, ereignet haben. Wenn er mit dem Mädchen unbeobachtet war, habe er ihr die Hose herunter gezogen. Er habe den Intimbereich fotografiert und das Mädchen dort angefasst. Sie habe für ihn posieren müssen. In einem Fall musste die Sechsjährige sexuelle Handlungen vornehmen.

Die Mutter berichtete, ihre Tochter habe den Missbrauch im November beim gemeinsamen Abendessen offenbart, während er dabei saß: „Sie hat gesagt: ‚Er hat Fotos gemacht, von meiner Mumu und vom Po.‘“ Die Mutter, habe das Handy ihres Bruders genommen, um es zu kontrollieren. Er habe es ihr entrissen, die Bilder gelöscht. Die Schwester zeigte den Angeklagten am selben Tag an. Die Polizei nahm ihn fest und rekonstruierte die Fotos aus seinem Telefon.

Der Mann erklärte im Gericht, er könne nicht sagen, warum er die Bilder aufgenommen habe. Er fühle sich sexuell nicht zu Kindern hingezogen und habe die Taten spontan begangen. Bei den Ermittlungen sollen sich bei ihm weitere Missbrauchsbilder gefunden haben.

Hintergrund des Mannes ist eine geistige Minderbegabung und eine Neigung zu Alkohol. Laut Gerichtspsychiater schränkt beides seine Schuldfähigkeit nicht ein. Einem Betreuer zufolge erhielt er Hilfe bei der Schwester. Im Tatzeitraum soll sie ihn für sechs Wochen bei sich aufgenommen haben. Das Gericht fragte die Frau: „Wie würden Sie ihren Bruder beschreiben, unabhängig von den Taten?“ Sie antwortete: „Das kann ich nicht.“ Sie fügte hinzu, ihre Tochter beginne in Kürze eine Therapie. „Ich möchte, dass Sie ihn für 20 Jahre oder für den Rest seines Lebens wegstecken.“ Der Vorsitzende antwortete, dass dies nicht möglich sei. Das Urteil ist rechtskräftig.