Neues Hospiz sucht noch Mitarbeiter

Geschäftsführerin Sandra Thomas vor dem Rohbau des Hospizes an der Bornefelder Straße. Eröffnung ist am 1. September.

Das stationäre Hospiz in Bergisch Born soll eine Lücke in der Palliativversorgung in der Region schließen. Nach über zehn Jahren Planung öffnet die Einrichtung im September.

Remscheid. Die Fenster sind bereits drin, jetzt trocknet der Estrich: Das Christliche Hospiz Bergisch Land in Bergisch Born nimmt weiter Formen an. Sobald der Estrich trocken ist, können die Bauarbeiter Boden verlegen und Wände streichen. Und dann geht es an die Planung der Inneneinrichtung.

Der 900 Quadratmeter große Neubau liegt laut der neuen Interimsgeschäftsführerin Sandra Thomas, die auf Corinna Dräger folgte, im Zeit- als auch im Kostenplan. Für den reibungslosen Ablauf der Baustelle sorgt indes der Generalunternehmer August Schmidt aus Wermelskirchen. Größere Lieferengpässe gab es nicht, der Generalunternehmer hatte frühzeitig geplant und eingekauft. Am 1. September soll das Hospiz für die Städte Remscheid, Wermelskirchen, Radevormwald und Hückeswagen eröffnen – nach über zehn Jahren Planung. Es bietet zehn Plätze für all diejenigen, die schwer krank sind und sich auf der letzten Etappe ihres Lebenswegs befinden.

„Ohne Ehrenamtliche funktioniert ein Hospiz nicht.“

Und der Bedarf ist groß. Das stationäre Hospiz in Bergisch Born soll eine Lücke in der Palliativversorgung in der Region schließen. Neben ambulanten Hospizvereinen, die Schwerstkranke und Sterbende zu Hause begleiten, gibt es für Betroffene hier bisher nur Einrichtungen in umliegenden Städten, vor allem in Wuppertal, Solingen, Bergisch Gladbach oder Wiehl. „Auch bei uns in Lüdenscheid betreuen wir Gäste aus Radevormwald oder Wipperfürth“, sagt Thomas, die aktuell das Hospiz in Lüdenscheid leitet.

Für die Einrichtung in Bergisch Born werden noch einfühlsame Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Etwa 14 Stellen werden zu besetzen sein, die sich im Palliativbereich auskennen. Die Suche nach Fachkräften ist gestartet, Interessenten können sich aber weiterhin melden. „Wir sind glücklich, dass wir bereits die Hälfte an Bord haben“, sagt Sandra Thomas. Zudem sucht das Hospiz-Team eine Hauswirtschafterin/einen Hauswirtschafter, einen Koch/Köchin – und eine Einrichtungsleitung. Darüber hinaus ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. „Ohne sie funktioniert ein Hospiz nicht“, sagt Thomas. Sie seien ein wichtiger Stützpfeiler in der Palliativarbeit. „Manche entscheiden sich für die Sterbebegleitung und werden dann speziell von uns geschult. Andere möchten vielleicht Öffentlichkeitsarbeit machen, Veranstaltungen begleiten oder den Gästen Wünsche erfüllen wie Vorlesen, Fotos schauen, spazieren gehen.“ Hier könne das gesamte Team mitgestalten.

Das Bergische Hospiz soll ein ökumenisches Haus werden, in dem jeder mit oder ohne Konfession den letzten Lebensabschnitt verbringen darf. Es entstehen zehn Zimmer samt eigenen Baderäumen für zehn „Gäste“. Jedes hat einen eigenen barrierefreien Ausgang zum Garten. Zwei Angehörigenzimmer wird es geben. Sie werden eingerichtet wie Hotelzimmer. Außerdem eine große Wohnküche und ein Gemeinschaftsesszimmer. In der Mitte entsteht ein Patio, eine offene Fläche ohne Decke, zudem der „Raum der Stille“ zur inneren Einkehr. Außen werden ein Rundweg und eine große Terrasse angelegt.

Die Finanzierung für das 3,6-Millionen-Euro-Projekt steht, sagt Sandra Thomas. 2022 ist laut dem 2. Vorsitzenden des Fördervereins Christliches Hospiz Bergisches Land, Prof. Dr. Artur Wehmeier, ein gutes Jahr für den Verein und das Hospiz gewesen – es kamen viele Spenden zusammen. Nicht zuletzt durch die Klinkerstein-Aktion nach einer Idee von Horst Kläuser. Hierbei gab es für eine Spende in Höhe von 500 Euro einen Klinkerstein, der später in die Fassade eingelassen wird. Der Förderverein sorgt dafür, das Defizit bei den Betriebskosten auszugleichen. Gemeinsam mit der Diakoniestation Wermelskirchen, die den pflegerisch-medizinischen Part übernimmt, und der Caritas bildet man eine Betreibergesellschaft.

Auf Hilfe wird das Haus auch künftig angewiesen sein: Nach der Eröffnung des Hospizes werden die Krankenkassen 95 Prozent der Betriebskosten tragen. Das heißt: Fünf Prozent müssen dauerhaft durch weitere Spenden aufgebracht werden.

Kontakt

Kontakt: Palliativpflegefachkräfte sowie Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die im Christlichen Hospiz mitarbeiten möchten, können sich bei der Interimsgeschäftsführerin Sandra Thomas melden. Zudem wird noch ein Hospizhund gesucht – also ein Besuchshund, der stundenweise vorbeischaut. Kontakt:

Tel. (01 78) 2 09 22 82 oder per E-Mail:

s.thomas@bergisches-hospiz.de

Spenden: Wer spenden möchte, kann das über die Internetseite tun. Der Förderverein ist weiterhin auf Spenden angewiesen. Mehr Informationen dazu:

www.bergisches-hospiz.de

Standpunkt von Melissa Wienzek: Hospiz schafft Nähe

+ melissa.wienzek@rga.de © Roland Keusch

Die Kultur des Sterbens hat sich verändert – sie ist laut der neuen Interimsgeschäftsführerin des Christlichen Hospizes Bergisches Land, Sandra Thomas, öffentlicher geworden. Kinder sprächen schon in der Schule über Trauer und Tod. Denn dies gehöre zum Leben genauso dazu wie Freude und Sonnenschein – das Sprechen darüber, die Beschäftigung damit, holt das Thema aus der Tabu-Ecke.

Ein Hospiz trägt dieser Kultur Rechnung: Hier können die Angehörigen Qualitätszeit mit dem lieben Angehörigen auf seinem letzten Lebensabschnitt verbringen und dessen Pflege getrost in qualifizierte Hände legen.

In Zeiten von Fachkräftemangel ist das aber gar nicht so einfach. Vielen Unternehmen im Pflegebereich fehlt Personal. Die Hälfte des Teams hat Sandra Thomas schon zusammen – bleibt zu hoffen, dass sie den Rest auch noch findet. Denn hier können sie ein wichtiges Herzensprojekt unterstützen, das zudem eine Versorgungslücke im Bergischen schließt.