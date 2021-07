Remscheid ist auf neue Flüchtlinge vorbereitet

Asyl

Das Übergangsheim an der Wülfingstraße in Lennep, eins von insgesamt sechs. Hinzu kommt eine Wohnanlage.

Der Verwaltung wurden noch keine Zuweisungen angekündigt. Sie schafft derweil aber Plätze.

Remscheid. Angesichts der Eskalation in Syrien hält die Türkei eine Öffnung ihrer Grenze für Flüchtlinge aus der Krisenregion Idlib derzeit für möglich. Das hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan angekündigt. 3,5 Millionen Menschen an den Grenzen sind in Not. Letztendlich werden sie sich alle auf den Weg nach Europa machen, sagte Innenminister Süleyman Soylu am Donnerstag. Nun wird nach einer europäischen Lösung gesucht.

Möglicherweise könnten auch einige dieser Flüchtlinge irgendwann nach Remscheid kommen. Aktuell ist der Stadtverwaltung aber noch nichts angekündigt worden, sagt Claudia Schwarzweller auf RGA-Nachfrage. Sie ist für das Flüchtlingswesen in Remscheid zuständig und sieht die Stadt für einen eventuellen neuen Zustrom gut aufgestellt. „Wir haben ausreichend freie Kapazitäten in den Übergangsheimen und den Wohnungen.“

Sechs solcher Heime gibt es in Remscheid – an der Wülfingstraße, in der Klauser Delle, an der Schwelmer Straße, an der Oberhölterfelder Straße, an der Königstraße und eines nur für Frauen an der Stockder Straße. Hinzu kommt eine Wohnanlage mit Wohnungen an der Freiheitstraße. Insgesamt leben hier derzeit 813 Personen. „Wir haben in Remscheid immer ausreichend Plätze vorhanden, um flexibel auf Spitzen reagieren zu können“, erklärt Schwarzweller. Weitere Objekte anzumieten, sei nicht geplant.

Remscheid: 2389 Flüchtlinge leben derzeit in der Stadt

Dennoch trifft die Stadt nun erste Vorbereitungen: „Im vorauseilenden Gehorsam schauen wir, dass wir in den Übergangsheimen noch mehr freie Plätze schaffen.“ Denn die Übergangsheime sind die ersten Anlaufstellen für geflüchtete Menschen in Remscheid. Hier können sie erst einmal sehr engmaschig pädagogisch betreut werden – von den erfahrenen Mitarbeitern, die damals noch zum Verein BAF gehörten, kürzlich aber von der Stadt übernommen wurden. Danach können die Flüchtlinge in eine Wohnung umziehen.

Nicht mehr infrage kommt dabei das einstige Heim am Talsperrenweg. Die Stadt war dort Mieter, der Vertrag ist bereits erloschen, der Vermieter nutzt die Immobilie wieder für sich. Knackpunkt: „Das Gebäude Talsperrenweg befindet sich in einem Gewerbegebiet – Flüchtlingsunterkünfte sind dort laut Baurecht nicht erlaubt.“ In der Flüchtlingskrise 2015 machte die übergeordnete Behörde eine Ausnahme, damit Remscheid die zahlreichen Flüchtlinge überhaupt unterbringen konnte.

Seitdem gibt es andere Strukturen, erklärt die Fachdienstleiterin. „Flüchtlinge, die einreisen, kommen zuerst in zentrale Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder. Der Bund entscheidet über deren Verteilung. Die Bezirksregierung Arnsberg entscheidet dann über die Verteilung auf die Städte und Kommunen in NRW.“ Sollten noch einmal Verhältnisse wie 2015 eintreten, müsse noch neu beraten werden, sagt Schwarzweller. Das Land habe seine Kapazitäten aktuell verstärkt.

Mit dem Thema beschäftigte sich auch am Abend der Integrationsrat. Sie wurden von der Verwaltung darüber informiert, dass aktuell 2389 Flüchtlinge in Remscheid leben (Stand Dezember 2019), darunter 1470 mit Bleiberecht, 525 im laufenden Asylverfahren sowie 394 geduldete. Im Jahres-Vergleich ist diese Zahl leicht gesunken. Im Dezember 2018 hielten sich 2611 geflüchtete Personen auf. Im laufenden Jahr 2020 sind der Stadt Remscheid bislang 20 Flüchtlinge zugewiesen worden. Die Remscheider arbeiten mit Hochdruck an Integration.