Neubaugebiet Knusthöhe kommt doch nicht

Land möchte Grundstücke nicht verkaufen – Fokus liegt nun auf DOC-Gelände.

Remscheid. Das geplante Neubaugebiet Knusthöhe wird es nicht geben. Der bereits begonnene Planungsprozess werde „bis auf Weiteres nicht fortgesetzt“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung zum Bauausschuss. Grund sei, dass das Land NRW die dafür notwendigen Grundstücke nicht verkaufen möchte: „Nach langen Verhandlungen stellt sich nun heraus, dass eine Veräußerung seitens des Landes vorerst nicht beabsichtigt ist.“ Ohne diese Grundstücke könne man das Neubaugebiet nicht entwickeln.

Die Knusthöhe wäre – abgesehen vom Neubaugebiet Am Schützenplatz in Lüttringhausen, wo sich voraussichtlich mehr als 100 Bauherren um 17 Grundstücke bewerben – das derzeit einzige absehbare zusammenhängende Neubaugebiet für Einfamilienhäuser in Remscheid gewesen. Auf der Fläche in Lennep, die im Norden durch die Ring- und im Westen durch die Heinrich-Hertz-Straße eingefasst wird, waren zahlreiche Ein- und Zweifamilienhäuser und einige Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Nach einem Streit innerhalb der Gestaltungsmehrheit hatten sich SPD und FDP mit der CDU zusammengetan, um die Knusthöhe zu einer „ökologischen Mustersiedlung“ zu entwickeln.

Ganz aufgeben will die Stadt das Projekt aber offenbar noch nicht: „Sobald das Land NRW eine Verkaufsbereitschaft erklärt, die Stadt Remscheid in das Eigentum eintreten kann, wird das Verfahren unter Einbezug der weiteren Flächen weitergeführt“, heißt es in der Verwaltungsmitteilung. Bis dahin allerdings liege der „Fokus für Wohngebietsentwicklungen“ in Lennep auf den Flächen, die ursprünglich mal für das Designer-Outlet-Center vorgesehen waren.