Neuauflage des „Open Air Eventgarten“ ist fraglich

Veranstalterin zieht ernüchternde Bilanz: Minus im sechsstelligen Bereich.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Die Enttäuschung bei Nicole Hafner ist groß: Der „Open Air Eventgarten“ auf dem Schützenplatz kam nicht so gut bei den Bergischen an wie erhofft. Im Schnitt zog es rund 550 Besucher zu einem der neun Freiluft-Konzerte vom 11. bis 21. August auf den Schützenplatz. Platz wäre jedoch für 3000 je Abend gewesen. „Deshalb war der ,Open Air Eventgarten‘ wirtschaftlich in keinster Weise für uns zufriedenstellend“, sagt die Geschäftsführerin der NeoMove GmbH aus Bochum. Diese allein trägt das „Riesenminus“ im sechsstelligen Bereich.

Dabei habe man mit Culcha Candela, Söhnen Mannheims, Sasha, Beatrice Egli & Co. erstklassige Künstler holen können. Für jeden sei etwas dabei gewesen, von Klassik bis Pop. „Aber offenbar braucht der ,Open Air Eventgarten‘ noch Zeit, bis er die Menschenmassen zum Schützenplatz zieht, die von unserer Seite aus gewünscht sind - und den Künstlern eine entsprechende Wertschätzung geben.“ Diejenigen, die da waren, hätten jedoch gut mitgefeiert und sich bedankt, dass überhaupt etwas vor der eigenen Haustür stattfinde. Beim Konzert von Culcha Candela, mit 1000 Gästen die mit am besten besuchte Veranstaltung, war das ab Ton 1 spürbar: Partystimmung pur.

„Das müssen wir erst mal verdauen.“

Ein Jahr lang habe das Team viel Herzblut in das Großevent gesteckt. „Das müssen wir jetzt erst einmal verdauen.“ In ein paar Wochen werde die finale Entscheidung fallen, ob NeoMove noch einmal etwas Vergleichbares auf dem Schützenplatz anbieten wird. Denn, so betont Nicole Hafner im RGA-Gespräch: „So kann es zukünftig nicht weitergehen.“ Wenn das Interesse in Remscheid nicht da sei, werde man mit dem Format wohl oder übel in eine andere Stadt gehen. Eine weitere Idee sei, vielleicht nur ein Konzert-Wochenende zu organisieren statt einen elftägigen Reigen.

Die Gründe der ausgebliebenen Gäste seien vielfältig: Urlaub, Corona, aber vor allem die Energiekrise und die gestiegenen Lebenshaltungskosten, vermutet Hafner. „Das Geld sitzt nicht mehr so locker.“ Besonders bitter: Letztes Jahr habe man wegen Kurzarbeit und Corona nicht richtig arbeiten können. Nun könne man es – aber die Besucher blieben aus.

Die Hüpfburgen vom Spielgarten und die Bühne sind schon abgebaut, der Sand des „Eventgartens“ ist weggeschippt. Denn schon am Donnerstag geht es mit einem anderen Event auf dem Schützenplatz weiter - ebenfalls organisiert von der NeoMove GmbH. Dann fällt der Startschuss für den EWR Firmenlauf. Nachmeldungen sind noch am Tag selbst von 16 bis 18 Uhr auf dem Schützenplatz möglich.