„Nette Toilette“: Lösung für die Alleestraße in Sicht

In Sachen öffentliche Toilette auf dem oberen Teil der Alleestraße zeichnet sich eine Lösung ab.

Remscheid. Wie eine Stadtsprecherin am Freitag mitteilte, wird die Bäckerei Steinbrink direkt neben dem Center-Eingang ihre Toilette künftig nicht nur für Gäste öffnen. Unter der Überschrift „Nette Toilette“ stellt der Betrieb seine Sanitäranlagen zur Verfügung, dafür bekommt er eine Aufwandsentschädigung von der Stadt Remscheid.

Lesen Sie auch WC auf der Alleestraße: Keine Alternative zur „Netten Toilette“ WC auf der Alleestraße: Keine Alternative zur „Netten Toilette“

Bei einem Pressetermin am Mittwoch möchten die Beteiligten das Projekt ausführlich vorstellen. Unter dem Begriff „Nette Toilette“ werden bereits in mehr als 310 deutschen Kommunen private Toiletten auch für Passanten geöffnet. Eine Smartphone-App und ein Aufkleber am Eingang des jeweiligen Geschäfts weisen auf die teilnehmenden Betriebe hin. Nach dem Abbau einer öffentlichen WC-Anlage auf der oberen Alleestraße im Jahr 2020 wünschten sich viele Remscheiderinnen und Remscheider eine neue Möglichkeit, ihre Notdurft zu verrichten. -lho-