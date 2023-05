Nachttaxi für Frauen ist nicht förderfähig

Remscheid. Im Juni des Vorjahres beauftragte der Stadtrat die Verwaltung mit der Prüfung, ob in Remscheid ein sogenanntes Frauennachttaxi etabliert werden kann, mit dem Frauen in den Abend- und Nachtstunden vergünstigt sicher nach Hause kommen. In einem ersten Zwischenbericht stellt die Verwaltung nun fest, dass die Stadt mit Kosten von bis zu 100.000 Euro pro Jahr rechnen müsste, Fördergeld gebe es dafür derzeit keins.