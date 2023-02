Nach Wechsel des Eigentümers: Wirtschaft Richard Becker ist wieder geöffnet

Die Schankwirtschaft feierte am Freitagabend unter neuer Führung Eröffnung. In der Hausbrauerei in Ehringhausen wird gutbürgerlich und vegan gekocht.

Von Sabine Naber

Remscheid. Die antiken Lampen und die zahlreichen Bilder, die von längst vergangenen Zeiten erzählen, hingen am Freitagabend wieder am alten Platz, als Familie Pleger zur Wiedereröffnung der Ehringhauser Wirtschaft Becker einlud.

„Wir möchten die Einrichtung hier, in Remscheids ältestem Wirtshaus, wieder traditioneller gestalten, nachdem unsere Vorgänger es modern liebten“, sagt Aline Pleger, die seit 2016 schon gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter Monika Pleger den Schaberger Bahnhof bewirtschaftet hatte. Das komplette Service- und Küchen-Team von dort sei mit nach Ehringhausen umgesiedelt, und will jetzt dafür sorgen, dass die Gäste gut bürgerlich bekocht werden und sich im Gasthaus wohlfühlen.

„Wir legen viel Wert auf Qualität und eine große Auswahl an veganen Gerichten. Es kann ja inzwischen nicht mehr sein, dass sich Veganer immer noch mit Nudeln und Tomatensoße begnügen müssen, wenn sie essen gehen. Das Champignon-Rahmschnitzel gibt es bei uns vom Schwein, aber ebenso lecker – und nicht teurer - auch in einer veganen Variante“, nennt die Inhaberin ein Beispiel. Auch das selbstgebraute Bier wird es wieder geben. Allerdings muss Wolfgang Paffrath, von allen Bü genannt, seine Pächter erst noch in die Kunst des Bierbrauens einweisen. „Ihm zu Ehren gibt es bei uns auch einen Bü-Burger“, erzählt Aline Pleger.

Schon als Teenagerin hat Pleger gekellnert und davon geträumt, einmal ein eigenes Lokal zu führen. Als Betriebswirtin wird sie sich vor allem ums Kaufmännische kümmern, während ihre Schwiegermutter als stellvertretende Geschäftsführerin auch in der Küche nach dem Rechten sehen will. Zukünftig kann sich die Inhaberin wieder Musikveranstaltungen vorstellen. Auch kann der große Saal für Veranstaltungen gemietet werden. „Wir hoffen, dass die Wirtschaft eines Tages fast ein Selbstläufer sein wird. Denn unser Zuhause ist in Norddeutschland. Aber erst einmal sind wir natürlich oft hier. Nicht zuletzt, weil mein Mann in Köln eine Eventagentur leitet.“

Geöffnet ist die Wirtschaft Becker von mittwochs bis samstags von 17 bis 22 Uhr, sonntags von 12 bis 22 Uhr. „Aber auch danach wird niemand rausgeworfen“, ist sich Aline Pleger mit ihren Mitarbeitenden einig.