Nach Regen liegen Klopapier und Tampons herum

Dagmar Müller und Luna zeigen eine Stelle, an der der Unrat aus dem Kanal direkt in den nahen Lobach fließt. Auch Tage nach dem letzten größeren Regen finden sich dort noch Klopapierreste.

In der Ortschaft Tyrol fließt bei zu viel Niederschlag der Kanal über – TBR finden die Ursache nicht.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Wenn es zu viel regnet, stinkt’s Dagmar Müller. Und das nicht nur im übertragenen Sinn. Denn wenn es zu viel regnet, laufen die Kanäle in der Ortschaft Tyrol, wo Dagmar Müller lebt, über. Das Wasser drückt dann menschliche Exkremente, Toilettenpapier, Tampons und anderen Unrat durch die Belüftungsöffnungen der Kanaldeckel. Was nicht in den Lobach abfließt, verteilt sich auf den Wegen und im Wald.

Geruch und Anblick seien wirklich schlimm, sagt Dagmar Müller: „Und für die Umwelt ist das ja bestimmt auch nicht gut, wenn das alles im Bach landet.“ Kinder könnten die Wege an manchen Tagen nur mit Gummistiefeln nutzen, berichtet sie. Und auf der Runde mit ihrem Hund Luna müsse sie oftmals höllisch aufpassen. „Bekannte von mir sagen schon, dass sie hier nicht mehr spazieren gehen wollen, weil das so ekelig ist.“

Atessa Sadrai, Geschäftsbereichsleiterin Stadtentwässerung bei den Technischen Betrieben (TBR), kennt das Problem. Bei starkem Niederschlag gerate zu viel Regenwasser in den eigentlich nur für Schmutzwasser gedachten Kanal, erklärt sie. Mit den schon beschriebenen Folgen. Seit zwei Jahren bereits versuche man, die Ursache zu finden, sagt Sadrai. Bisher aber erfolglos.

„Wir vermuten eine historische Drainage unter irgendeiner Bodenplatte“, so die Geschäftsbereichsleiterin. „Die wir aber nicht finden.“ Weil sie zum Beispiel ohne Genehmigung errichtet wurde. Oder heute nirgendwo mehr verzeichnet ist. „Das ist ja ein riesen Einzugsgebiet.“ Und die Topographie sei auch nicht ganz einfach.

Warum selbst eine Vernebelung nichts gebracht hat

Selbst die sogenannte Vernebelung habe bisher keinen Erfolg gebracht, berichtet Sadrai. Dabei wird künstlicher Nebel in den Kanal gepresst, um Anschlüsse zu finden. Das sei eine der wenigen Methoden zur Fehlanschlussortung bei solchen Kanälen, aber auch nicht völlig fehlerfrei. Wenn sich zum Beispiel zwischen dem Kanal und dem unbekannten Anschluss eine Stelle befinde, die wie ein Siphon wirke, komme der Nebel einfach nicht durch. „Damit sind wir selber auch nicht glücklich“, sagt Sardai. Sieht die TBR aber am Ende der technischen Möglichkeiten, die Herkunft des Regenwassers zu klären. Stattdessen versuche man nun, die Situation „Stück für Stück“ zu verbessern, zum Beispiel indem der Regenwasserzufluss durch die Kanaldeckel mit einem System namens Aquastop minimiert wird. Auch aus eigenem Interesse, wie sie betont: „Die Kläranlagen wollen nämlich auch nicht zu viel Regenwasser im Schmutzwasser.“

Gleichwohl seien Exkremente auf den Wegen eher die Ausnahme, sagt die TBR-Mitarbeiterin. Mit einem „normalen bergischen Landregen“ komme der Kanal klar. Doch genau da sieht Anwohnerin Dagmar Müller ein Problem. Starker Regen komme in Zukunft ja vermutlich häufiger vor, sagt sie. Und damit komme es auch häufiger zu den unschönen Überflutungen in ihrem Tal. Am Ende gebe es wohl nur eine Lösung, so Müller: „Der Kanal ist zu klein, der muss vergrößert werden.“