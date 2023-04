MyViertel-Fest findet zum dritten Mal statt

In diesem Jahr wandern Tanz und Live-Musik beim MyViertel Fest auf eine Bühne am Ambrosius-Vaßbender-Platz.

Organisatoren freuen sich nach der Corona-Pause auf geselliges Beisammensein am 13. Mai. Was anders ist und welches Programm geplant ist.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Vier Jahre liegt das letzte MyViertel-Fest schon zurück. Nach der Premiere im Jahr 2018 hatte es sich schnell zu einer Institution in der Remscheider Innenstadt entwickelt. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die Rückkehr des Festes beim Tag der Städtebauförderung am 13. Mai. Auch bei Marvin Schneider, Vorsitzender des Vereins MyViertel: „Klar, die Erwartungshaltung ist riesig. Ein bisschen nervös, ob die Resonanz auch weiterhin so positiv bleibt, wie in der Vergangenheit, sind wir allerdings auch“, verrät er.

Räumlich rückt die Veranstaltung in diesem Jahr näher zusammen. Das untere Ende der Alten Bismarckstraße werde diesmal nicht mit abgesperrt, sondern nur der Bereich vom Saxo über den Ambrosius-Vaßbender-Platz bis zum Markt. Direkt an der Stadtkirche ist in diesem Jahr eine Bühne für Tanz- und Live-Musik. Von 15 bis 22 Uhr erwartet die Besucher ein buntes Programm: „Wir wollen möglichst viele Leute im Viertel mit unserem Fest ansprechen“, sagt Schneider.

Dazu teilen die Organisatoren die Veranstaltung auf. Nachmittags steht Familienprogramm im Fokus, so dass Jung und Alt gesellig zusammen feiern können. Die Evangelische Stadtkirchengemeinde öffnet zum Seniorentanz und bietet Kaffee und Kuchen an. In der Kirche selbst gibt es dann etwas für die Ohren. Hier trifft zum Beispiel Jazz auf Orgelmusik. „Die Zusammenarbeit mit Martin Rogalla von der Citykirche verlief wie gewohnt harmonisch“, betont Schneider.

Sondergenehmigung: Livemusik auch nach 22 Uhr

Für das leibliche Wohl sorgen bei der Veranstaltung die Gastronomen von Saxo, Vis-a-Vis, Bei Tino und El Rey. In vielen Lokalen ist auch in den späteren Abendstunden Livemusik vorgesehen. „Normalerweise ist damit ja um 22 Uhr Schluss. Mit einer Sondergenehmigung dürfen wir an dem Samstag aber auch ein bisschen länger machen“, sagt Marvin Schneider. „Feucht-fröhlich wird der Abend aber in jedem Fall.“