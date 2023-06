Mutmaßlicher Schlagstock-Angriff auf der Hastener Straße

Polizei sucht Zeugen

Ein 23-Jähriger Mann wurde schwer verletzt. Die Polizei Wuppertal bittet Zeugen, sich zu melden.

Remscheid. Um 20.20 Uhr am vergangenen Freitag griff ein unbekannter Mann einen 23-Jährigen auf der Hastener Straße an.

Kurz vor dem Vorfall parkte der Unbekannte mit einem VW in der Parkbucht der Bushaltestelle Richard-Lindenberg-Platz. Für den Angriff verwendete er vermutlich einen Schlagstock. Wenig später wurden auch eine 21-jährige und eine 22-jährige Frau mit in die Auseinandersetzung einbezogen. Daraufhin verließ der Angreifer den Ort und wird seit dem gesucht.

Die Polizei Wuppertal bittet um die Mithilfe von Zeugen und Hinweisgebern. Tel. 0202/284-0, Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

