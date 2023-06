14 Taufen mit Wupperwasser und ein bunter Gottesdienst

Auftakt der Reihe „Sommerkirche“ auf der Wiese im Müngstener Brückenpark.

Von Sabine Naber

Remscheid. „Jetzt wird geklatscht und gehüpft. Und dann ist Party angesagt, lasst uns tanzen.“ Wenn ein Tauffest so startet und ein großer Kreis von großen und kleinen Menschen begeistert mitmacht, dann ist das schon etwas Besonderes. Und so war es auch bei diesem Open-Air-Gottesdienst unter der Überschrift „Hin und weg“ auf der Wiese im Müngstener Brückenpark.

Es war der erste Gottesdienst, der in der Reihe „Sommerkirche“ stattfand. Die Evangelischen Gemeinden in Alt-Remscheid laden in den großen Ferien erstmals zu sechs Gottesdiensten an unterschiedlichen Orten ein. Unter der Müngstener Brücke saßen die Gottesdienstbesucher auf Decken unter bunten Sonnenschirmen oder auf langen Holzbänken im Schatten der Bäume. Kantorin Henrieke Kuhn und Gitarrist Joel Thomas spielten und sangen moderne Lieder, beispielsweise „Einfach spitze, dass du da bist“ und forderten die Gäste auf, mitzumachen.

Die Predigt war ein Dialog zwischen Prädikantin Sabine Rossi und Pfarrerin Charlotte Behr, in dem es um die verschiedenen Lebenssituationen ging. Und am Ende darum, dass Wasser eine lebendige Kraft hat: „Was wir hier zur Taufe verwenden, die Symbolik des Wassers, dieser Sinn ist nicht mehr wegzuwischen.“

Es war ein lebendiger, farbenfroher und fröhlicher Gottesdienst, in dem 14 kleine und größere Kinder an verschiedenen Taufbecken getauft wurden. Weil das mit Wupperwasser geschehen sollte, wurde das aus dem Fluss geschöpft und in bunte Becher geschüttet. Vor allem den Kindern machte es Freude, das Wasser in die Taufbecken fließen zu lassen.

Für die Täuflinge gibt es kleine Geschenke

An einem stand Pfarrer Jens Eichner von der Christuskirche und taufte drei Geschwister. Timo, der Jüngste, kuschelte sich auf den Arm seiner Mama, während der Papa das Taufbecken hielt. Timo verzog keine Miene. Seine beiden Schwestern konnten schon selbst antworten, als der Pfarrer sie fragte: „Wollt ihr auch, dass ich Euch taufe?“ Pia-Paulin und Jana-Ina antworteten mit einem selbstbewussten „Ja“. Auch Pfarrerin Charlotte Behr – sie hatte die Idee zu diesem besonderen Tauffest gehabt und gestaltete es mit Kolleginnen und Kollegen aus allen vier Gemeinden -, taufte mit Jan und Ole Geschwister. Für die Familien der Täuflinge gab es eine Kerze, für die Getauften kleine Geschenke, beispielsweise eine Kinderbibel zum Vorlesen oder auch ein Memory mit Bildern aus der Bibel.

Statt des Glaubensbekenntnisses, wie man es normalerweise vom Ende eines Gottesdienstes kennt, wurde gestern ein Bekenntnis gemeinsam gesprochen, das Konfirmanden gestaltet hatten. Nach der Musik zum Abschluss wurde zu einem Picknick eingeladen.

Die nächste „Sommerkirche“ findet am kommenden Sonntag um 11 Uhr in der Lutherkirche statt.