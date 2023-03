Müllsammler suchen junge Helfer

Der Hohenhagen soll sauberer werden

Von Lena Spataro

SÜDBEZIRK Goethes Zitat „Jeder kehre vor seiner eigenen Haustür, und die Welt ist sauber“ nahmen die Hohenhagenerinnen und Hohenhagener am Wochenende wörtlich: Barbara Kempf organisiert seit über einem Jahr mit ihrem Förderverein Wohnquartier Hohenhagen regelmäßige Müllsammelaktionen in der Nachbarschaft. So auch am Samstag. Insgesamt acht Mal im Jahr trifft sich die fünfköpfige Gruppe und befreit die Grünflächen rund um die Straße Am Alten Flugplatz von Müll- und Abfallresten.

Vereinsmitglieder und einiger ältere Anwohner krempelten am Samstag das erste Mal in diesem Jahr die Ärmel hoch und packten an. Was Barbara Kempf da vorfand, bestätigte die Dringlichkeit ihrer Mission: „Es schockiert mich, im März noch Müllreste von Silvester zu finden.“ Für Kempf ist daher klar, dass solche Aktionen so oft wie möglich stattfinden sollten und mehr Freiwillige mobilisiert werden müssen: „Ich würde mir wünschen, dass vor allem mehr jüngere Menschen mitmachen.“ Die meisten Helfer sind nämlich bereits im Rentenalter und könnten daher von der Unterstützung ihrer jüngeren Nachbarn profitieren.

Diese blieb bisher jedoch aus. „Natürlich ist das keine schöne Arbeit, aber sie muss getan werden“, sagt die Umweltschützerin entschieden. „Und wenn keiner mitmachen würde, stünde ich hier zur Not auch alleine“, fügt Kempf hinzu. Der Umwelt-schutz sei ihr ein persönliches Anliegen – und geht für die Remscheiderin weit über die Müllsammelaktion hinaus. „Ich möchte die Natur vom Plastik befreien.“

Scherben, Kippen und Co. sind gefährlich für Kinder und Tiere

Mittlerweile gäbe es genügend Alternativen zu Plastik, sagt sie. Barbara Kempf geht zum Beispiel gerne in Unverpackt-Läden und bevorzugt wiederverwendbare Produkte. Wer sich für die Umwelt einsetzen möchte, könne dies also auf vielen Wegen tun. „Die Leute müssen ihre alten Gewohnheiten überdenken und endlich aufhören, wegzugucken“, meint Kempf. Denn arglos weggeworfene Plastiktüten, kaputte Glasflaschen, Zigarettenstummel & Co. seien nicht nur unschön anzusehen, sondern schlichtweg gefähr-lich: „Tiere fressen die Abfälle oder treten in die Scherben, kleine Kinder entdecken Müll auf den Spielplätzen und heben ihn vom Boden auf, das lässt sich kaum verhindern.“

Nächste Termine: 22. April, 13. Mai, 17. Juni, 10 Uhr, am Hohenhagen