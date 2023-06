Dieser Doc verarztet die Balkantrasse

Armin Lindermann (86) in seinem Element: Er befreit die Balkantrasse von Müll, zupft Unkraut, bemalt Kilometersteine.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Mit einem gekonnten Hüftschwung verschwinden Chipstüten, Mc-Donald’s-Becher und Brötchenpapier im großen Container direkt neben dem Bahnhalt Lennep. „Das ist alles mehr geworden“, sagt Armin Lindermann kopfschüttelnd und klopft den Eimer aus. „Sie kommen mit dem Auto, setzen sich auf die Mauer des Parkplatzes und lassen den Müll dann einfach liegen.“ Irgendwie seien die Manieren verloren gegangen, findet der 86-Jährige, legt den Eimer wieder in seinen Fahrrad-Anhänger und schwingt sich auf sein Riese-und-Müller-E-Bike.

Stattdessen habe sich eine Kultur des Wegwerfens und des Im-Gehen-Essens entwickelt, sagt Lindermann – und er darf aufräumen. Denn „seine“ Balkantrasse vom Bahnhof Lennep bis nach Wermelskirchen zu pflegen, ist sein Lebenselixier. Davon zeugen auch die braun gegerbte Haut, die gut trainierten Waden und das seelige Lächeln um die Lippen. Denn Armin Lindermann ist der Trassen-Doc – und auch mit 86 pflegt er die sieben Kilometer noch mehrmals die Woche, als wäre es sein eigener Garten. Und das seit elf Jahren. Oft ist er dabei auch lebendiger Stadtplan auf zwei Beinen. „Lennep ist so eine schöne historische Stadt. Ich möchte, dass die Touristen, die hier herkommen, es ordentlich vorfinden“, sagt er und rückt die Sonnenbrille zurecht.

Nächster Patient des Trassen-Docs: der bergische Löwe der Stadt Remscheid. „Guck mal hier rein“, sagt Lindermann und deutet mit seinem Greifer auf die dicke klaffende Wunde in der Flanke. Leerer Thunfischsalat kuschelt im Innern mit Exquisa, übersät von den inflationären Brötchentüten der Selbstbedienungstheke eines Lebensmittelmarktes gegenüber. Das tut dem 86-Jährigen schon ziemlich weh. „Ich habe ja schon beim Oberbürgermeister versucht, diese To-Go-Becher verbieten zu lassen. Aber das hat er nicht durchgekriegt.“ Eines würde sich der Doc noch für seine Trasse wünschen: dass sie im Winter geräumt wird. „Hier fahren so viele zur Arbeit.“

+ Das neueste Werk: eine aufgesprayte Orientierung. © mw

Weit kommt der einstige Maschinenbau-Außendienstler allerdings nicht: Die Brombeeren am Zaun der Trasse haben es ihm angetan. Mit kurzen, heftigen Schnittbewegungen seziert der Doc die unliebsamen Ranken, die Fahrradfahrer verletzen könnten. „Die Hecken kommen auch noch dran“, sagt er, sammelt wieder ein paar leere Kaffeebecher auf und zeigt stolz sein neuestes Werk: einen Hinweis auf dem Trassenboden, wo es in die Röntgenstadt geht. Natürlich habe er das vorher mit der Stadt abgestimmt. „Dafür habe ich mir selbst Schablonen gemalt.“ Selbermachen ist ohnehin das Wort, das im Arztlexikon ganz oben steht: Schilder hat er beschriftet, kleine Roller und Räder auf Stelen montiert, Kilometersteine bemalt, den alten Ein-Mann-Bunker saniert. In der Firma seines Sohnes darf er knöstern.

„Moin!“, grüßt der TBR-Mitarbeiter, der gerade einen der Mülleimer leert, für die sich der 86-Jährige stark gemacht hat. „Das ist mein Freund“, sagt Lindermann und greift noch einen leeren Pizzakarton ab, während das Ordnungsamt nebenan einen umgefallenen Roller an die Zentrale meldet. „Der steht schon lange da“, ruft der Doc den Ordnungshütern entgegen und sieht schon wieder den nächsten Patienten im Gras: Popcorn. „Furchtbar ist das. Das fliegt doch alles da rüber auf die Straße“, sagt er und nickt dem Mann auf dem Rolli gegenüber zu. „Der kennt mich.“

Mit wackelndem Kinderwimpel am Anhänger geht es weiter zu seinem Löwen. Der junge Mann, der hier gerade einen Red Bull trinkt, muss jetzt aushalten, dass der 86-Jährige in Fahrradshirt mit Greifer und Eimer um ihn herumwuselt. „Aber gut, dass das jemand macht“, findet der junge Mann und nimmt seine Dose ganz vorbildlich mit. Die Therapie des Docs hat offenbar Wirkung gezeigt.

Die Balkantrasse

Die Balkantrasse, eine ehemalige Bahnlinie von Opladen nach Remscheid, verbindet das Bergische Land mit der Rheinschiene. Die 28 Kilometer lange Strecke führt durch Bergisch Neukirchen, Burscheid, Wermelskirchen und Bergisch Born bis nach Lennep. Der Höhenunterschied ist sanft.