Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Neuenkamper Straße

Der Mann wollte mit seiner Honda in den fließenden Verkehr einfädeln und übersah dabei den Pkw eines 78-Jährigen.

Remscheid. Ein 46-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall auf der Neuenkamper Straße schwer verletzt worden.



Laut Polizei wollte der 46-jährige Motorradfahrer gegen 11.30 Uhr das Gelände einer Tankstelle verlassen, um sich in Richtung Lennep in den fließenden Verkehr einzugliedern. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er dabei den Mercedes eines 78-jährigen Mannes und stieß gegen das Fahrzeug.

Der 46-Jährige stürzte in der Folge und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.



Der Sachschaden liegt bei circa 5500 Euro. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es in Richtung Lennep zu Verkehrsbehinderungen. red

