Morsbachtalstraße wird für elf Wochen gesperrt

Fahrbahnsanierung

+ © Leon Hohmann Die Morsbachtalstraße ist ab dem 13. März zwischen Gerstau und Ronsdorfer Straße gesperrt. © Leon Hohmann

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Ronsdorfer Straße und Gerstau, zum Ende hin wird auch die Strecke zwischen Gerstau und Haster Aue betroffen sein. Das ist die voraussichtliche Bauplanung.

Remscheid. Am Mittwochvormittag wurden die ersten Schilder und Baustellenampeln aufgestellt: Ab dem kommenden Montag, 13. Februar, wird die Morsbachtalstraße (L 216) zwischen Ronsdorfer Straße und Gerstau gesperrt. Elf Wochen lang, bis zum 28. April, soll dort in verschiedenen Abschnitten die Fahrbahn saniert werden. Anwohner können größtenteils ihre Grundstücke erreichen. Für Pendler bedeuten die Arbeiten jedoch große Umwege. Das teilte ein Sprecher des Landesbetriebs Straßen NRW am Mittwochmittag mit

Ursprünglich sollten die Arbeiten schon im vergangenen Jahr stattfinden, wurden dann aber kurzfristig verschoben. Gerade den Bereich rund um die Gerstau machte die Polizei wegen eines äußerst schlechten Fahrbahnbelags als Unfallschwerpunkt aus.

Der erste Abschnitt umfasst den Bereich zwischen Gerstau und Gründerhammer. Die Arbeiten in diesem Abschnitt werden voraussichtlich bis Samstag (11. März) dauern. In dieser Zeit können Anwohner ihre Grundstücke in enger Absprache mit der Baufirma erreichen. Lediglich am letzten Tag der Bauphase, Samstag, 11. März, wird die Straße im gesamten Bauabschnitt zum Einbau der Fahrbahndeckschicht voll gesperrt.

Neben der Sanierung der Fahrbahndeckschicht muss in Höhe Platz in der Zeit von Mittwoch (22. Februar) bis Freitag (24. Februar) als Akutmaßnahme auch ein maroder Durchlass erneuert werden. Während dieser Arbeiten am Durchlass ist die Straße zusätzlich für etwa drei Tage gesperrt

Im zweiten Bauabschnitt, voraussichtlich ab Montag (13. März), beginnen die Sanierungsarbeiten zwischen Gründerhammer und Ronsdorfer Straße. Auch hier ist für Anwohner die Durchfahrt zu ihren Grundstücken bis auf den Tag des Deckeneinbaus, der ebenfalls an einem Samstag stattfinden wird, möglich. Die Arbeiten in diesem Abschnitt werden voraussichtlich drei Wochen dauern.

Im letzten Bauabschnitt wird die Morsbachtalstraße zwischen Haster Aue und Hastener Straße saniert. Diese Arbeiten werden voraussichtlich im April von Montag (17. April) bis Freitag (28. April) stattfinden.

Großräumige Umleitungen über die Hastener Straße und Ronsdorfer Straße (Abschnitt 1 und 2) beziehungsweise Solinger Straße, Königstraße und Hastener Straße (Abschnitt 3) sind ausgeschildert.