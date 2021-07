Modernisierung des Stadions Reinshagen verzögert sich

Wohl erst ab Herbst

+ © Michael Schütz Das Stadion Reinshagen soll in Schuss gebracht werden: Blick über den Rasenplatz runter zum Aschenplatz, der einen Kunstrasen erhalten soll. © Michael Schütz

Umbau und Sanierung in Reinshagen werden in den Herbst verschoben. Derweil ist auch offen, wie die Vereine ihren Beitrag leisten.

Von Andreas Weber

Alt-Remscheid. Der Plan für Sanierung und Umbau des Stadions Reinshagen muss korrigiert werden. Im Frühjahr hätte es losgehen sollen. In der Vorlage für den abgesagten Sportausschuss am 18. März teilt die Stadt den Kommunalpolitikern mit, dass die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) die Zeitschiene nicht einhalten können.

„Eigentlich haben die Firmen für diese Saison keine Kapazitäten mehr und reichen, wenn überhaupt, lediglich sehr teure Angebote ein.“ Die TBR befürworten, die Ausschreibung für den unteren und oberen Sportplatz zu bündeln, Synergieeffekte und eine Kostenersparnis zu erzielen und diese erst im Spätsommer 2020 rauszuschicken, so dass die Arbeiten im Herbst dieses Jahres aufgenommen werden können. Notwendige Baumfällungen durch einen Forstbetrieb auf dem unteren Platz wären ab 1. Oktober möglich. Der Zeitstrahl der Stadt sieht danach zwischen Oktober und Mai 2021 Bauarbeiten auf dem unteren Platz und die Erneuerung der Beregnungsanlage des Stadions vor, im Juni/Juli Erdarbeiten (Wälle) und von August bis November 2021 die Bauarbeiten am oberen Platz.

2,2 Millionen Euro werden ausgegeben, um sowohl den Naturrasen des Stadions auf Vordermann zu bringen wie mit zwei Kunstrasenplätzen den Bedürfnissen von Fußball, American Football, Hockey und der Leichtathletik Genüge zu tun. Starten kann das größte Outdoor-Sportprojekt Remscheids in den kommenden Jahren erst, wenn die Vereinsbeteiligung geklärt ist. 100 000 Euro müssen RTB, Amboss, LG Remscheid, VfB Marathon, Türkiyemspor und die Betriebssportler des BKV zusammen aufbringen.

Daran hakt es, obwohl einige zähe Gespräche über sogenannte Muskelhypotheken und Barzahlung vorangegangen sind. Die zwischenzeitlich favorisierte Eigenleistung sieht das Sportamt nach intensiven Diskussionen mit den Beteiligten als kaum realisierbar an. Das Problem wurde insbesondere bei ungeklärten Fragen zu Gewährleistungsmängeln sowie der Versicherung bei Erbringung der Muskelhypothek deutlich.

Auf dringende Bitte des Sportbundes hatten die Rechtsexperten der Stadt abgeklopft, wie es sich verhält, wenn die sechs Vereine bei Neugestaltung und Sanierung selber anpacken.

Dabei wurde festgestellt, dass für die Vereine eine eigenständige Versicherung abgeschlossen werden müsste. „Über eine derartige Versicherung verfügt die Stadt aktuell nicht“, heißt es in der Ausschussvorlage. Für die Muskelhypothek, so das Sportamt, könnten die Nutzer in Reinshagen umgerechnet nur 6300 Euro erbringen. Das ist der Stadt eindeutig zu wenig. Deshalb will sie die 100 000-Euro-Frage schnell klären.

100 000 Euro: Gordischer Knoten ist noch nicht durchschlagen

Dass die Vereine – wie vom Rat beschlossen – mit herangezogen werden, ist unstrittig. Doch der gordische Knoten ist längst nicht durchschlagen. Wer zahlt was? Eine schwierige Frage. Denn alle Vereine nutzen die Anlage in höchst unterschiedlicher Intensität. Und dann gibt es welche, die Rücklagen gebildet haben, andere wiederum nicht auf Rosen gebettet sind. Für letztere wird eine Eigenbeteiligung im fünfstelligen Bereich kaum leistbar sein. Ein Verteilungsschlüssel, mit dem sich Markus Dobke vom Sportamt viel Mühe gegeben hat, existiert als Diskussionsgrundlage, ist aber noch nicht konsensfähig. Die Stadtverwaltung kann erst mit der Ausschreibung der Arbeiten beginnen, wenn es zu einem Vertragsabschluss mit allen sechs Vereinen gekommen ist.

Ina Garweg (LG Remscheid) sieht derweil auch noch nicht die Muskelhypothek vom Tisch. Seit über zwei Monaten ruhen die Gespräche. „Im Januar hatten wir den letzten Termin miteinander“, erklärt die Leichtathletik-Trainerin. Für die LG wären beide Alternativen okay. Auch die Cash-Variante, die die LG mit 5000 Euro beteiligen würde. Die drei Vereine LTV, RTB und LTG, die hinter der Leichtathletikgemeinschaft stehen, haben signalisiert, dass sie die Summe aufbringen könnten.

Trotz einiger Fragezeichen bleibt das Sportamt auch in Corona-Zeiten am Ball: „Was wir im Moment an vorbereitenden Maßnahmen tun können, wird auch gemacht“, erklärt Markus Dobke.

STADION REINSHAGEN

HISTORIE Nach dem (noch existierenden) Lenneper Röntgen-Stadion ist die Reinshagener Sportstätte die zweitgrößte in Remscheid. Offiziell hatte sie einmal eine Kapazität von 11 000 Besuchern. Gebaut wurde das Stadion Reinshagen 1925. Es hat einen Naturrasen, einen Kunstrasen und Aschenplatz. Nebenan ist die Halle West.