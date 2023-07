Fährt der Bürgerbus bald über die Allee?

Hans Liebig regt eine Idee zur Mobilitätssteigerung in der Innenstadt an.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Unbestritten: Der Bürgerbus ist ein wichtiges Verkehrsmittel. Er sorgt dafür, dass gerade ältere Menschen, die in entlegeneren Gebieten der Stadt leben, mobil bleiben. Von Hasteraue, Morsbach oder Schmittenbusch fährt der Bürgerbus Supermärkte am Hasten oder in Lüttringhausen an. Die Alleestraße bildet allerdings kein Ziel im Fahrplan. Hans Liebig, ehemals 2. Vorsitzender der IG Hasten, stellt die Frage: „Kann sich das ändern?“

Bisweilen ist die Einkaufsstraße in der Innenstadt mit den Linienbussen der Stadtwerke erreichbar. Menschen, die in den Geschäften verweilen möchten, müssen von den umliegenden Haltestellen den restlichen Weg zu Fuß beschreiten. Gerade für Senioren sei das aber teils schwierig, gibt Liebig zu bedenken: „Im hohen Alter wird man ja nicht mobiler, eher im Gegenteil.“

Geholfen wäre damit vielen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind

Die Idee, die ihm vor etwa zwei Jahren bei einer Fahrt mit dem Bürgerbus gekommen ist, lautet deshalb: Warum nicht den Bus über die Alleestraße fahren lassen, etwa mit den Haltepunkten Post, Gottlieb Schmidt, Telekom und Allee-Center? Geholfen sei damit all denjenigen, die etwa mit einem Rollator oder Rollstuhl unterwegs sind und gerne weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilhaben möchten. Zudem würde die Allee, so Liebigs Meinung, auch wirtschaftlich von Kunden profitieren, die mit dem Bürgerbus die Geschäfte einfacher und unkomplizierter erreichen könnten.

Ein Fortschritt wäre laut Hans Liebig bereits dann erreicht, wenn auf städtischer Seite über die Idee nachgedacht würde. Dazu könnte etwa eine Bürgerumfrage gestartet werden, welche Haltepunkte sich die Fahrgäste wünschen. „Dann aber bitte nicht über das Internet, da so die Zielgruppe nicht zwingend erreicht wird“, so Liebig.

Mögliche Umsetzung der Idee stößt auf Skepsis

Rettungswagen fahren bereits über die Allee, genau wie neuerdings in einer Testphase auch Fahrräder. Eine solche Testphase hält Hans Liebig auch für den Bürgerbus für möglich: „Aus meiner Sicht ist das zumindest einen Versuch über einen längeren Zeitraum wert.“

Die Idee sei generell keine schlechte, sagt Michael Reinhardt, 1. Vorsitzender vom Bürgerbusverein Remscheid. „Allerdings haben wir eine feste Route, die wir bedienen. Alles andere verlangt die genaue Abstimmung mit unserem Partner, den Stadtwerken Remscheid“, führt Reinhardt aus. Eine Umsetzung hält der Vorsitzende des Bürgerbusvereins für schwierig.

Ganz ähnlich sieht das Nikita Brilovics, Verkehrsplaner bei der Stadt Remscheid. Auch wenn er Liebigs Idee durchaus nachvollziehen könne, hält er eine Realisierung für unwahrscheinlich: „Wir haben an dieser Stelle das am besten ausgebaute Liniennetz im gesamten Stadtgebiet“, sagt Brilovics. Zusätzlichen Busverkehr durch die Fußgängerzone könne er sich deswegen, in einer Ersteinschätzung, nicht vorstellen. Trotzdem würde das Anliegen durch die Verkehrsplanung weiterhin auf die Umsetzbarkeit hin geprüft.