Mobil der Handwerkskammer macht Station an der Kräwi

Mobil der Handwerkskammer Düsseldorf machte Station an der Kräwi

Von Claudia Radzwill

Remscheid. Das neue Ausbildungsjahr beginnt am 1. August. Beim Handwerk sind aber längst nicht alle freien Azubistellen besetzt. „Es gibt genügend freie Ausbildungsplätze. Wir hoffen, dass wir mit unserer Ferienaktion noch Azubis finden“, sagte Thomas Pohl von der Handwerkskammer Düsseldorf am Montagmorgen. Die Ferienaktion, von der er sprach, ist die Fahrt des Handwerksmobils durchs Kammergebiet. Wo immer das Mobil Halt macht, gibt es Infos über Handwerksberufe. Zudem werden Stationen aufgebaut, an denen sich Jugendliche handwerklich ausprobieren können. Am Montag waren die Stände an der Wassersport- und Freizeitanlage Kräwinklerbrücke zu finden.

„Auch ohne Abitur kann man einen guten Beruf erlernen.“

An einer Station konnte ein Quadrat mit Fliesen und Mosaiksteinen gelegt werden. Es gab Frisurenköpfe. Zähne wurden auf einem Gebiss modelliert. Marcel Kratz bog mit einer Zange einen Draht in Form. Buchstaben entstanden daraus. „Ich möchte gerne eine handwerkliche Ausbildung machen“, erklärt der junge Mann, der über Arbeit Remscheid – dem Träger für Beschäftigungsförderung und Qualifizierung – aufs Angebot an der Kräwi aufmerksam geworden war. „Nach der Ausbildung würde ich dann gerne zur Berufsfeuerwehr gehen. Bei der Freiwilligen Feuerwehr bin ich schon.“ An der Kräwi wollte er sich erkundigen, welche Ausbildung für ihn in Frage kommen könnte.

Thomas Pohl und seine Kollegen von der Handwerkskammer möchten über die Vielfalt von Ausbildungsmöglichkeiten aufklären, denn: „Viele Jugendliche wissen gar nicht, was sie machen möchten. Sie wissen aber auch nicht, was es für eine Vielzahl an Berufen im Handwerk gibt.“ Pohls Erfahrung: „Da wird lieber weiter die Schule besucht, obwohl eine Handwerksausbildung einem viel mehr liegen würde.“ Die Hürden, eine Ausbildungsstelle zu bekommen, seien dabei gar nicht so hoch. „Viele Ausbildungsbetriebe haben die Anforderungen schon runter gefahren“, sagt Pohl. Wichtig sei es, dass Bewerber und Bewerberinnen Lust auf den Beruf haben, ins Team passen, zuverlässig sind und Geschicklichkeit mitbringen.

+ Marcel Kratz besuchte die Stationen, die die Handwerkskammer an der Kräwi aufgebaut hatte. Tipps gab es von Ann-Kathrin Lauf von der Handwerkskammer Düsseldorf. © Claudia Radzwill

Mit dem Handwerksmobil soll Interesse am Handwerk geweckt werden. An der Kräwi waren Vertreter der Handwerkskammer Düsseldorf wie auch der Kreishandwerkerschaft Remscheid vor Ort. „Auch ohne Abitur kann man einen guten Beruf erlernen“, betont Fred Schulz von der Kreishandwerkerschaft. Wer nach der zehnten Klasse in die Lehre gehe, habe nach dreijähriger Ausbildung den Gesellen- oder Gesellinnenbrief. „Danach kann er die Meisterprüfung dransetzen – und mit 21 Jahren Meister oder Meisterin sein. Und ein Studium beginnen“, so Schulz. In den nächsten Jahren werden allein in Remscheid annähernd 120 Handwerksbetriebe Nachfolger oder Nachfolgerinnen suchen – auch hier eröffne sich für heutige Handwerksazubis eine „riesige Chance“. 25 Handwerksberufe werden von der Kreishandwerkerschaft Remscheid betreut, insgesamt gebe es 130 verschiedene Handwerksberufe. „Von der Augenoptik bis zu Zahntechnik“, sagt Schulz. Die Kernhandwerksberufe seien aber im Bereich der Sanitär-, Heizung und Klimatechnik, der Elektroinstallation, der KFZ-Mechatronik, im Maler- und Lackiererbetrieb sowie im Baugewerbe zu finden.

Auch Besucherin Daniela war vorher nicht bewusst, wie groß das Feld der Handwerksberufe ist. „Das Maler- und Lackiererhandwerk interessiert mich“, sagte die 26-Jährige, die ebenfalls über Arbeit Remscheid hierher gekommen war. „Im Internet habe ich allerdings auch etwas über den Beruf Schilder- und Lichtreklameherstellung gefunden. Es wäre auch etwas, was ich mir vorstellen könnte.“ Am Vormittag hielt sich die Besucherzahl an Infoständen noch in Grenzen, was wohl auch auf das Wetter zurückzuführen war: „Eigentlich haben wir auf Sonne gehofft und viele Jugendliche hier an der Kräwi“, sagte Pohl. „Aber wir freuen uns über jeden, der zu uns kommt.“

Hintergrund

Auf kurzen Wegen, möglichst passgenau, Azubis und Ausbildungsbetriebe zusammenzubringen – das streben Handwerkskammer und Kreishandwerkerschaft jetzt verstärkt an. „Wer sich für eine Handwerksausbildung interessiert, soll uns – auch jetzt noch – anschreiben“, so die Verantwortlichen. „Mit Bewerbungsmappe und der Genehmigung, seine Daten an den Betrieb weiterleiten zu dürfen“, erklären Thomas Pohl und Fred Schulz weiter.

Der Service ist kostenlos. Kontakt per E-Mail: info@handwerk-remscheid.de