Mit diesen Highlights starten die Symphoniker in die neue Spielzeit

Endlich kein Corona mehr – ein Neustart für die Symphoniker im Spätsommer 2023?

Daniel Huppert: Das Thema ist zum Glück vorbei. Aber ich gebe Ihnen recht: Letztes Jahr sind wir mit einem anderen Gefühl in den Winter gegangen als dieses Jahr. Jetzt sind wir alle viel entspannter – und auch wir Symphoniker können entspannter planen. Ich fühle mich nach diesen drei Jahren mit Corona jetzt so: Man ist endlich wieder angekommen. Ich freue mich unglaublich auf den Start in die neue Spielzeit.

Auf was können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer in Remscheid und Solingen beim 1. Philharmonischen freuen?

Huppert: Es sind alles drei besondere Werke: „Lontano“ vom ungarischen Komponisten György Ligeti, das Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 D-Dur op. 19 von Sergei Prokofjew und die „Rosenkavalier-Suite“ von Richard Strauss. Gerade letztere ist ein Prachtstück. Hierbei geht es stark um das Thema Klang und was das Orchester kann. Daher werden wir auch mit der größtmöglichen Bandbreite und voller Klangfarbe vertreten sein. „Lontano“ hat Momente, in denen Sie das Gefühl haben, die Zeit steht still, sie schwebt. Ligeti geht anders mit dem Thema Klang um. Da geht es um Klangfläche, Verfaserungen, die aber unglaublich expressiv und ausdrucksstark sind. Interessant: Ligeti hat eine ganz andere Sicht als Richard Strauss, obwohl sie beide im selben Jahrhundert gewirkt haben. Prokofjew greift die sphärischen Klänge von „Lontano“ beim dritten Satz auf. Es geht also immer um Klangentfaltung – nur die Art ist bei jedem Komponisten anders.

Wie würden Sie die Gastmusikerin Alena Baeva beschreiben, die beim Violinkonzert das Orchester unterstützt?

Huppert:Sie ist eine unglaublich ausdrucksstarke Geigerin, die für dieses Konzert ganz fantastisch ist. Sonst man hat viele Konzerte, bei denen es immer energetischer, lauter wird. Aber gerade dieses 1. Violinkonzert von Prokofjew endet im Himmel, es läuft aus, der Klang entflieht. Es hat etwas ganz Tiefgreifendes, auch da steht die Zeit wieder still. Um das zu spielen, braucht es eine unglaubliche innere Kraft und Konzentration. Und das bringt Alena Baeva mit. Ich habe mit ihr bereits das 2. Violinkonzert von Prokofjew – damals noch bei einem anderen Orchester – gespielt. Das Publikum war hin und weg.

Die Star-Geigerin des „1. Philharmonischen“

+ Alena Baeva © Andrej Grilc

Alena Baeva wurde 1985 in eine Musikerfamilie geboren. Mit fünf Jahren begann sie in Almaty, Kasachstan, ihr Instrument zu lernen. 1995 wurde sie Studentin an der Moskauer Staatlichen Zentralschule für Musik, von 2002 bis 2007 am Moskauer Konservatorium. 2003 wurde sie eingeladen, in Frankreich zu studieren. Sie nahm an zahlreichen Meisterklassen teil. 2004 gewann Alena Baeva den Grand Prix des „Internationalen Niccolò Paganini Wettbewerbs“ in Moskau, was ihr die Möglichkeit verschaffte, auf der Stradivarigeige zu musizieren, die einst Henry Wieniawski gehörte. 2007 gewann sie die Goldmedaille beim „Internationalen Violinwettbewerb“ in Sendai. Zu den europäischen Höhepunkten zählen Auftritte mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, den Göteborgs Symfonikern, dem London Philharmonic Orchestra, dem Orchestre National d'Île de France, dem Orchestre National du Capitôle de Toulouse, dem Royal Philharmonic Orchestra, dem Tonhalle-Orchester Zürich und einem Konzert in der Wigmore Hall. Während ihres Aufenthalts in Asien tritt sie regelmäßig mit dem Hong Kong Philharmonic Orchestra und dem NHK Symphony Orchestra Tokyo auf. Ihr Nordamerika-Debüt gibt die Musikerin und Mutter in der Hauptabonnementreihe des New York Philharmonic Orchestra in der Saison 2023/2024. Foto: Andrej Grilc

