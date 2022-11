Metalldiebe: Nach der Gans nun die Pflanzkübel

Remscheid. Erneuter Metalldiebstahl in Lennep: Nachdem in der Nacht auf vergangenen Freitag die Gans vom Brunnen auf dem Gänsemarkt gestohlen wurde, verschwanden nun die vier Pflanzenkübel aus Kupfer, die seit vielen Jahren vor der Röntgen-Apotheke am Kirchplatz standen. Offenbar hatten die Diebe in der Nacht von Monat auf Dienstag die Bäumchen samt Erde aus den Kübeln auf die Straße gekippt und die Behälter entwendet. Der Eigentümer informierte am Dienstag die Polizei.