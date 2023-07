Meinung: Verheerender Trend

Der Standpunkt von RGA-Redakteur Frank Michalczak zu den aktuellen Ereignissen in Schwimm- und Freibädern.

Remscheid. Dies wirft ein Schlaglicht auf die zunehmende Verrohrung von Teilen der Gesellschaft: Ins Freibad Eschbachtal rückt an heißen Sommertagen ein vierköpfiges Security-Team an. Es achtet darauf, dass die Spielregeln eingehalten werden, und sorgt so dafür, dass sich Badegäste geschützt fühlen.

Im Hackenberger Freizeitbad werden derweil die Sicherheitsvorkehrungen angepasst, wie es heißt.

Dies alles scheint nötig in einer Zeit, die vor allem vom Präsentieren der persönlichen Coolness und weniger von Anstand und Höflichkeit geprägt ist. Kein Wunder: Unsägliche Verhaltensweisen in Internetforen werden vielfach aus dem virtuellen Raum in die reale Welt übertragen. Freundlichkeit oder Einfühlungsvermögen sind da nicht gefragt. Der Coolste und seine Fans fühlen sich im Recht – egal, wie sie sich benehmen.

Da hilft nur eines: Fehlverhalten bestrafen, wann immer es möglich ist. Ansonsten wird der Trend zur Gewalt auch in der Zukunft die Auftragsbücher privater Sicherheitsdienste füllen.