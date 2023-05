Matador droht der Stadt mit Wegzug

Nach dem verheerenden Hochwasser im Morsbachtal 2021: Die Werkzeugfirma will im Öl-Streit nicht auf den Kosten hängenbleiben.

Remscheid. Am Abend des 14. Juli 2021 versank das Morsbachtal. Auch die Immobilie Nr. 17 war schwer betroffen. 1,20 Meter hoch stand das Wasser bei Matador auf beiden Seiten des Hofs. Betroffen waren in erster Linie CNC-Maschinen, Laseranlagen, Gabelstapler sowie alle Gebäude und Lagerbestände. 600 000 Euro Schaden entstand. Die Firma investierte in mehr Sicherheit. Eine hundertprozentige Lösung gegen Land unter gibt es nicht, aber Schotttore und Alu-Profile vor allen Werkstoren sollen künftig besseren Schutz bieten. Als das Wasser am Morgen nach der Flut abgelaufen war, blieb mit dem Schlamm ein unerklärlicher Ölfilm auf dem Asphalt zurück. Die Kosten für die Beseitigung sorgen für verhärtete Fronten.

Peter Kissling, geschäftsführender Gesellschafter, stellt fest: „Das Öl stammt nicht von unserem Firmengelände.“ Der Hersteller von Schraubwerkzeugen soll trotzdem die Rechnung in Höhe von 14 000 Euro für die Reinigung präsentiert bekommen. Das Umweltamt erklärte, nachdem es auf städtische Kosten ein Gutachten in Auftrag gegeben hatte: „Selbst wenn man nicht weiß, woher die Verunreinigung kommt, muss der Grundstückseigentümer bezahlen.“ Ein anderer Verursacher konnte vom Gutachter nicht ermittelt werden.

„Mir geht es ums Prinzip. Was die Stadt mit uns macht, ist nicht fair.“

Der Unternehmer akzeptiert dies nicht. „Wir liegen am tiefsten Punkt im Morsbach und es ist offensichtlich, dass das Öl von oben kommend bei uns mit den Wassermassen durchgespült worden ist.“ Alle Diskussionen haben nichts gebracht, ärgert sich Kissling. Angesichts der Kosten, die an dem Traditionsunternehmen beim Wiederaufbau hängengeblieben sind, macht das Öl einen Kleckerbetrag aus.

Für die 14 000 Euro würde die Versicherung aufkommen. Dennoch bleibt der Firmenchef hart. „Mir geht es ums Prinzip. Was die Stadt mit uns macht, ist nicht fair.“ Matador stellt zweierlei in Aussicht: „Wenn eine Rechnung kommt, werde ich klagen.“ Die Ungerechtigkeit, für etwas zur Rechenschaft gezogen zu werden, das er nicht zu verantworten hat, lässt ihn einen Schritt weiterdenken: „Ich habe dem Umweltamt klipp und klar angekündigt: Wenn ihr das macht, kostet es Arbeitsplätze.“ Soll im Klartext heißen: „Wir sehen uns nach einem anderen Standort um.“ Und das bei einem Pionierunternehmen in der Branche, das seit 123 Jahren seine Wurzeln im Morsbachtal 17 hat. 1900 von Heinrich Kissling und Heiner Schumacher als Schumacher & Kissling gegründet, ist Matador heute in der vierten Generation in Familienhand. Kissling will Remscheid eigentlich nicht verlassen, würde sich aber einer neuen Umgebung für die Produktion von Schrauben- und Steckschlüsseln, Drehmoment- und Druckluftwerkzeugen sowie Modulsystemen nicht verweigern.

Es ist das zweite Mal, dass Matador sich nach der Katastrophe alleingelassen fühlt. Peter Kissling kritisiert den Wupperverband. Diesen sieht er in der Verantwortung, mit einer aktiven Wasserregulierung einzugreifen. Dies geschah nicht. Offensichtlich gelte das Prinzip „Weiter so“. Auch sei der Wupperverband im Bereich von Matador nicht mit Gewässerpflege tätig geworden. Diese Nachlässigkeit und das ewige Aufschieben konkreter Einzelmaßnahmen führten dazu, dass im Hochwasserfall Schäden entstehen, die hätten verhindert werden können, findet Kissling.

Mit dem Einsatz von Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung und Umweltamt war Kissling eigentlich zufrieden. Schnell und unbürokratisch habe die Stadt geholfen, Schäden zu beseitigen. Beim Öl-Streit fühlt sich die Firma indes vor den Kopf gestoßen. Kissling will nun Burkhard Mast-Weisz anschreiben, mit der dringenden Bitte die Entscheidung des Umweltamtes zu überdenken. | Standpunkt

Stadt: Zustandsstörer muss zahlen

Jens Fischer, Fachdienstleiter Umwelt, betont, dass die Stadt Matador entgegenkam, in dem sie Gutachterkosten von 19 000 Euro übernommen habe, was sie nicht hätte müssen. Der Gutachter habe anhand der Fließwege festgestellt, dass das Öl von oberhalb im Morsbach nicht stammen könne, obendrein dass gefundene Öl vergleichbar sei mit dem, was Matador nutze. Obwohl es keine Beweise gibt, nimmt das Ordnungsrecht in so einem Fall den Zustandsstörer, sprich: den Grundstückseigentümer in die Pflicht.

Kommentar von Andreas Weber: Vermittlung gefragt

Dass Peter Kissling kein Mensch ist, der jammert, zeigte sich nach der Flut 2021: Seine Maschinen waren kaputt, die Gebäude beschädigt, die Belegschaft mit Aufräumen beschäftigt und die Aufträge an Lohnunternehmen weitergereicht. Doch als der Oberbürgermeister auf den Hilfsfonds der IHK verwies, winkte Kissling ab: Das Geld solle lieber an Firmen gehen, die es wirklich hart getroffen hat.

Jetzt aber gibt es eine klare Ansage von Matador. Dass die durch das Hochwasser gebeutelte Firma für eine Verunreinigung zahlen soll, die sie nach eigenem Dafürhalten nicht zu verantworten hat, lässt sich mit gesundem Verstand nicht nachvollziehen. Der Verursacher lässt sich nicht ermitteln. Dass Ordnungsrecht macht am Ende den sogenannten Zustandsstörer zum Dummen, auch wenn er kein Verursacher ist.

OB Burkhard Mast-Weisz wird nun gefragt sein, zu vermitteln in dem Öl-Streit, um eine Eskalation zu vermeiden, die der Verwaltung überhaupt nicht recht sein kann.