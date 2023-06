„Coole Marke“ positioniert sich abseits des Mainstreams

Hinter Matador steht kein Konzern: Selbstbestimmtheit ist dem Remscheider Werkzeughersteller seit mehr als 100 Jahren wichtig

Der Besuch eines Stierkampfes im spanischen Andalusien faszinierte Ur-Großvater Heinrich Kissling 1918 bei einer Urlaubsreise so sehr, dass er zum nüchternen Firmennamen Schumacher & Kissling, kurz „Schuki“ genannt, die Marke „Matador“ ins Handelsregister eintragen ließ. Der Stierkämpfer steht im Morsbachtal seit 1919 als Synonym für Kraft, Stärke und Durchsetzungsvermögen.

Attribute, die Peter Kissling über 100 Jahre später weiterhin schätzt. Denn mit dem Slogan „Be a Matador“ wirbt der Werkzeughersteller aus dem Morsbachtal. Auf dem Markt positioniert sich das Familienunternehmen abseits des Mainstreams als Premium-Anbieter, vorne bei der Herstellung von Schraubwerkzeugen. Mit diesem Selbstbewusstsein leiteten vier Generationen die Firma über 123 Jahre von den Pionierjahren in der Werkzeugindustrie bis in die Moderne, stets an demselben Standort, am Bach, unterhalb des Neuplatzer Weges und der Abzweigung zum Spelsberg auf der anderen Straßenseite.

„Das Familiengeführte ist uns wichtig, hinter Matador steht kein Konzern“, lässt der 54-Jährige keinen Zweifel, dass die Selbstbestimmtheit die DNA der Kisslings ausmacht. Mit dem Geistesblitz des Ur-Großvaters startete die Schmiede einst durch.

Im zweiten Weltkrieg wurde Matador ausgebombt und mühevoll wieder aufgebaut

1919 entwickelte Matador die erste Umschaltknarre, fast zeitgleich mit den hiesigen Mitbewerbern von Hazet. Das kleine Unternehmen, nach der Gründung im Jahr 1900 von Heinrich Kissling und Heiner Schumacher spezialisiert auf Zangen, Hämmer, Steckschlüssel und Fahrradwerkzeuge nahm nach dem Ersten Weltkrieg in den „Goldenen Zwanzigern“ das Wirtschaftswunder mit, beschäftigte in der Spitze um die 100 Mitarbeiter.

Im Zweiten Weltkrieg wurde Matador ausgebombt, die Firma völlig zerstört. Peters Vater Jürgen überlebte die Angriffe als Siebenjähriger im Bunker hinter der Produktionsstätte. Weil Opa Oskar, die zweite Generation, im Krieg verstorben war, trieb Ruheständler Heinrich mit 76 Jahren den Wiederaufbau voran. Matador kehrte zurück, mit heute 4500 Katalogartikeln, die in gut 70 Länder geliefert werden. Ein wichtiger Abnehmer war stets die Automobilindustrie. Mercedes Benz ist seit 1930 der älteste Kunde. „Und bis heute ein guter obendrein“, fügt Kissling hinzu. Ob VW, Audi oder Ford, die großen Automobilkonzerne machen 50 Prozent des Umsatzes des Remscheider Mittelständlers aus. Für sie ist Zulieferer Matador ein OEM, Original Equipment Manufacturer, ein akkreditierter Erstausrüster.

In Zeiten der E-Mobilität wird dort der Werkzeugverkauf abnehmen. Peter Kissling bleibt gelassen: „Geschraubt wird immer“ heißt der alte Grundsatz, der Werkzeuge zu krisensicheren Produkten macht. „Wir stellen fest, dass wir unsere Werkzeugkästen nicht nur an industrielle Anwender absetzen, auch der private Endkunde greift vermehrt zum Werkzeug“, beobachtet der Firmenchef. Das könnte so bleiben. „Wenn Menschen berufsmäßig acht Stunden am Bildschirm sitzen, wollen sie nach Feierabend mal beim Bauen, Basteln, Reparieren entspannen.“

Die Firma verzeichnet jährlich kontinuierliches Wachstum

Für Kissling spielt ebenso eine Rolle, dass aufgrund des Fachkräftemangels Handwerker nicht mehr von jetzt auf gleich verfügbar sind. In jedem Fall verzeichnet Matador die vergangenen fünf Jahre kontinuierliches Wachstum. Genaue Umsätze veröffentlicht die GmbH & Co. KG nicht, Peter Kissling deutet aber an, dass sie jährlich im zweistelligen Millionenbereich liegen. Produkte des Traditionsunternehmens sind bei der Baumarktkette Bauhaus erhältlich, die nächstgelegene in Wuppertal.

Viel läuft über den eigenen Internet-Shop. Das alles war nicht absehbar, als Jürgen Kissling zur Jahrtausendwende die Verantwortung aus Altersgründen in jüngere Hände legen wollte. Dass einer seiner beiden Söhne einsteigen würde, zeichnete sich zunächst nicht ab. Peters zwei Jahre jüngerer Bruder ist Rechtsanwalt, er selber war nach seinem BWL-Studium sieben Jahre bei einer großen amerikanischen Unternehmensberatung erst in Frankfurt, später in Düsseldorf als Senior Manager.

Der Junior richtete die Firma neu aus

Am Ende fand Peter Kissling die Alternative spannend, Papas Lebenswerk weiter zu entwickeln, übernahm 2002 Firma und Anteile, zahlte die zerstrittenen Gesellschafter aus, wandelte die KG in eine GmbH & Co. KG um und den Firmennamen in Matador. Der Junior richtete die Firma neu aus, setzte auf eine Kombination aus deutschem Know-how, Konstruktion und Entwicklung in Deutschland sowie Produktion da, wo die leistungsfähigsten Partner sind. „Bei meiner Übernahme bildeten wir von der Schmiede über die gesamte Oberflächenbearbeitung bis zum Verchromen der Werkzeuge alle Produktionsstufen am Standort Remscheid ab. Aus meiner langjährigen Beratungserfahrung war mir klar, dass ,Made in Germany’ auf Dauer bei einfachen Werkzeugen nicht durchzuhalten ist. Wir kennen Produkte, die qualitativ und technisch hervorragend sind, aber nicht aus Deutschland stammen müssen. Wir haben deshalb ein weltweites, belastbares Netzwerk an Partnerunternehmen aufgebaut, die heute zum Teil sogar auf unseren Maschinen nach unseren Zeichnungen und technischen Vorgaben produzieren.“

+ Links das Verwaltungsgebäude, rechts die Produktion von Matador im Morsbachtal. © Andreas Weber

In Remscheid gibt es eine CNC-Fertigung. Knarren und viele Spezialwerkzeuge werden hier hergestellt, nicht jedoch der einfache Schraubenschlüssel. Matador blieb innovativ. 100 Jahre nach der ersten Umschaltknarre präsentierte es 2018 auf der Kölner Eisenwarenmesse – zeitgleich mit Hazet – die Weiterentwicklung mit 90-Zahn-Technologie.

Der Kundenkreis von Matador, weiß Kissling, bevorzuge die eher designorientierten Produkte. Dies zu transportieren, dabei nimmt die digitale Vermarktung einen immer breiteren Raum ein. Matador arbeitet ohne Agentur. Von den 50 Mitarbeitern sind vier im Marketing beschäftigt. „Heute gilt es, nicht nur Produkte zu entwickeln, sondern diese entsprechend mit Videos, Fotos und Texten auf dem Markt zu platzieren. Das ist kein Beiwerk mehr, sondern eine Kernkompetenz.“

Neue Arbeitsphilosophien und flexibles Arbeiten gehören dazu

Matador trägt der veränderten Arbeitswelt Rechnung. „Wir müssen flexibel sein, was die Bedürfnisse der Mitarbeiter angeht“, sagt Kissling. Nach Corona gewinnt das Homeoffice immer mehr an Bedeutung. Was gerade diejenigen, die nicht aus Remscheid kommen, zu schätzen wissen. Philosophie des Hauses ist es: „Wer zu uns kommt, muss teamfähig sein und frei arbeiten können, auch Azubis. Als coole Marke sprechen wir Matadore an, die in der Arena stehen, nicht im Zuschauerraum“, verbildlicht Kissling das Credo des Unternehmens.

Starke Marken werden überleben, ist er sich sicher. Und so packt Matador den Stier weiter bei den Hörnern.

www.matador.de

Persönlich

Sein 87-jähriger Vater Jürgen lebt noch am Neuplatzer Weg mit seiner Ehefrau, wo er beruflich wie privat groß geworden ist. Peter Kissling, verheiratet, Vater zweier Söhne, wohnt in Düsseldorf. Nach dem Abitur 1988 am EMA-Gymnasium, studierte er Betriebswirtschaftslehre in Würzburg, London und Saarbrücken, bevor er als Berater bei Arthur Andersen einstieg. Nachdem er Matador übernommen hatte, zog er nach Reinshagen, entschied sich dann mit seiner Familie erneut für Düsseldorf. „Der Blick nach draußen ist wichtig“, betont Kissling. Und auch, von außen auf Remscheid zu schauen. Seiner Heimat blieb er aber stets verbunden, nicht nur über seine Eltern. Acht Jahre war Kissling bei der hiesigen IHK Vollversammlungsmitglied, ist im Vorstand der Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe (FGW) und im Fachverband Werkzeugindustrie (FWI), außerdem beim Rotary Club Remscheid aktiv.