Maßschneiderin findet neue Herausforderung

Mirja Killer gibt ihr Ladenlokal in Hasten auf und wechselt als Produktionsleiterin zum Filialisten Cove nach Düsseldorf.

Remscheid. Mirja Killer verlässt den Hasten. Es war keine Entscheidung gegen den Standort, sondern für eine neue spannende Herausforderung, erklärt die Remscheiderin Maßschneiderin. Ab April arbeitet die 51-Jährige für „Cove - die Maßschneider“, einen Filialisten mit 18 Geschäften in ganz Deutschland von Baden–Baden über Hamburg bis nach Wiesbaden. Mirja Killer wird Leiterin des Zentralateliers. Ihren Arbeitsplatz hat sie in der Produktion des Unternehmens in der Ronsdorfer Straße, wird dort weiter ihrem feinen Handwerk nachgehen, aber auch die weiteren 17 Standorte betreuen.

Auf die Meisterin kommt eine Aufgabe zu, die mit viel Reisetätigkeit quer durch die Republik verbunden ist, mit vielen Kilometern auf den Autobahnen und mit der DB. Mirja Killer begibt sich auf die Überholspur. „Es ist hohe Flexibilität gefordert und das passt zu meinem Temperament“, sagt sie. Energisch, neugierig, wissbegierig - das sind Eigenschaften, die die Mutter zweier Kinder stets ausgezeichnet haben.

Mirja Killer hat sich am Lindenberg-Platz stets wohlgefühlt

„Es ist ein tolles Jobangebot mit einer Perspektive, die ich in Remscheid nicht habe.“ Wehmut kommt nicht auf bei der erfolgreichen Geschäftsfrau. „Und dass muss auch bei meinen Kunden nicht sein. Ich lasse niemand zurück, betreue sie gerne von Düsseldorf aus weiter.“ Wohnen bleibt sie Remscheid, ihr Sohn macht 2024 am EMMA sein Abi.

2019 war die Damen- und Herrenschneidermeisterin von der Königstraße in ein Mini-Ladenlokal an der Hastener Straße 39 gezogen. Es war ein Sprung nach vorne, mit Verkauf von Anzügen, Schals, Strickwaren, Schuhen im Sortiment. Mirja Killer hat sich am Lindenberg-Platz wohlgefühlt, die Pandemie super überstanden. Durch die Umstellung ihrer Werbung mit Google AdWords vergrößerte sie ihre Reichweite immens, akquirierte viele neue Kunden.

Während die Corona-Restriktionen viele KollegInnen in die Knie zwangen, Lebensversicherungen aufgelöst werden mussten, um zu überleben, schuf Killer sogar eine Stelle für eine Mitarbeiterin. Wenn die Remscheiderin darüber redet, warum sie ihrem Berufsleben eine Richtungsänderung gegeben hat, ist es neben dem attraktiven Filialisten der Umgang mit den kleinen Selbstständigen während der Krise, der sie massiv ärgerte.

Mirja Killer findet, dass ihre ohnehin schwierige Branche von der Politik im Stich gelassen wurde. Auch die wirtschaftliche Situation bestärkt sie in der Entscheidung für ein Angestelltenverhältnis. „Wenn ich sehe, was ich hier für meine 35 Quadratmeter an Energiekosten bezahle, damit hätte ich früher eine ganze Villa beheizen können.“ Mirja Killer sieht mit Erschütterung, wie die Politik mit kleineren Unternehmen umgeht. „Es wird nichts getan, sie zu schützen und zu stützen.“ Dabei hätte es die Maßschneiderei verdient, aufgewertet zu werden.

Qualität komme von Können und das würdige der Gesetzgeber schon lange nicht mehr, klagt Killer. Wer eine Ausbildung als Maßschneider anstrebt, in der Regel sind dies Abiturienten, wählt einen zulassungsfreien Beruf. Die Grenzen zu Quereinsteigern verschwimmen. Mirja Killer zählt zu den Letzten ihrer Art. „Die Herrenschneider werden aussterben“, befürchtet Mirja Killer. „Die Margen sind nicht hoch, und den Mindestlohn für Azubis können sich viele nicht mehr erlauben.“ Auch die renommierte Fachfrau, die 1998 ihre Meisterprüfung ablegte, grübelt, welche Bedeutung ihr Beruf in zehn Jahren noch haben wird.

Bei Cove, das 1999 in Essen klein an den Start ging, kann sie sich in jedem Fall verwirklichen. Ihre Philosophie deckt sich mit der ihres künftigen Arbeitgebers: Nachhaltigkeit wird groß geschrieben. Cove lässt nicht in Asien, sondern in Europa produzieren.

Der Nachfolger

Am 10. März kommt der Umzugswagen zu Mirja Killer, dann steht das Ladenlokal leer. Aber nur kurz. Denn ihr Nachfolger steht fest. Der Remscheider Tom Kluss zieht mit seinem Geschäft Laser-Grafix 24 ein. Er ist seit 1992 Spezialist für Gravuren aller Art.