Eigenverantwortung statt Pflicht: Die Maske fällt endgültig

Seit Karfreitag besteht keine Pflicht zum Tragen einer Maske in Praxen und Heimen.

Die Maskenpflicht ist nun auch im medizinischen Bereich ausgelaufen – sie ist unter Voraussetzungen aber weiter durchsetzbar.

Von Lucas Hackenberg

+ Dr. Bettina Stiel-Reifenrath. © Roland Keusch

Viele Menschen nehmen dieser Tage mit Erleichterung wahr: Seit Karfreitag besteht keine Pflicht zum Tragen einer Maske in Arztpraxen und Altenheimen mehr. Die zum 7. April auslaufende Coronaschutzverordnung war die letzte bundesweite Regelung, die Patienten beim Haus- und Facharzt sowie Besucher von Seniorenheimen betraf.

Nun ist auch diese Geschichte – und mit ihr eines der letzten Überbleibsel der Corona-Pandemie. Auch in Remscheid sind fast überall wieder unbedeckte Gesichter zu sehen.

Eine Ausnahme gibt es aber: Ärzte und Altenheime dürfen per Hausrecht selbst darüber entscheiden, ob sie Patienten und Besuchern das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auferlegen.

Nicht der Fall ist das in der Hausarztpraxis von Dr. Bettina Stiel-Reifenrath. Die Vorsitzende der Kassenärztliche Vereinigung (KV) in Remscheid hält ein Ende der Pflicht für angemessen: „Es gibt Sinn, zu diesem Zeitpunkt auf Eigenverantwortung zu setzen und die Verpflichtung ad acta zu legen“, sagt Stiel-Reifenrath.

Das Tragen einer Maske bleibt bei Erkältungssymptomen vernünftig.

Dennoch sei die Praxis froh über all diejenigen, die weiterhin Vorsicht walten lassen. „Das Tragen einer Maske bleibt bei Erkältungssymptomen natürlich vernünftig“, führt sie aus.

Zudem bleibe es ebenso sinnvoll, sich bei Betreten der Räumlichkeiten die Hände zu desinfizieren: „Die vorhandenen Spender werden wir schon nicht abreißen“, sagt die Ärztin. Auch bei den meisten ihrer Kollegen könne sie sich eine große Abweichung von diesem Vorgehen „eigentlich nicht vorstellen“, so die Vorsitzende der KV.

Ähnlich sind die Regeln auch im Sana-Klinikum, dem größten Krankenhaus der Stadt Remscheid. Auch hier wird auf Freiwilligkeit gesetzt, für die Gäste liegen aber trotzdem weiterhin Masken bereit: „Es werden FFP2-Masken am Haupteingang angeboten und stehen auf den Stationen zur Verfügung“, teilt Axel Druckrey, Leiter der Abteilung Krankenhaushygiene im Klinikum mit.

Auswirkungen der Corona-Pandemie seien aber auch jetzt noch bemerkbar, vor allem was den Besuch von Angehörigen angeht: „Es gelten die Besuchszeiten von 15 bis 18 Uhr. Das Sana-Klinikum bittet weiterhin um Rücksichtsmaßnahme bei Patienten mit symptomatischen Erkrankungen und appelliert darauf zu achten, dass sich in den Patientenzimmern eine angemessene Anzahl an Besuchern aufhält und die Abstände eingehalten werden“, sagt Druckrey weiter.

Zudem würden Personen mit Covid-19 Symptomen vor Ort getestet und bei einem positiven Ergebnis genau wie bei anderen Infektionskrankheiten isoliert.

Wie reagieren Remscheider Altenheime auf das Ende der Maskenpflicht?

Das evangelische Altenpflegezentrum „Der Wiedenhof“ im Remscheider Stadtzentrum handhabt das Auslaufen der Verordnung ebenso. Auch hier gehört die Maskenpflicht der Vergangenheit an: „Wir haben uns gezielt nach den Vorgaben gerichtet und somit die Maskenpflicht fallenlassen“, berichtet die stellvertretende Einrichtungsleiterin Andrea Janke.

Ihre Erfahrung zeige allerdings, dass die Besucher von sich aus vorsichtig mit der Gesundheit der Bewohner umgehen: „In den letzten Tagen sind Leute, die leichte Erkältungssymptome hatten, bei uns eingetreten und hatten ganz selbstverständlich eine Maske auf“, sagt Janke.

Bei den von den Neuerungen betroffenen Remscheider Einrichtungen herrscht demnach Konsens: Verpflichtungen soll es nicht geben, Vorsicht ist aber weiterhin geboten. Dies hängt auch damit zusammen, dass die Bedrohungslage durch die Pandemie bereits seit einiger Zeit abnimmt.

Der letzte Corona-Todesfall in Remscheid ist auf den 29. März datiert, die derzeitige 7-Tage-Inzidenz liegt bei 12,5 je 100 000 Einwohner.

Maßnahmen

Zum 7. April 2023 endete mit dem Wegfall der Maskenpflicht für Patienten in Arztpraxen und Besucher in Altenheimen die letzte bundesweite Corona-Vorgabe. Bereits zum 1. März diesen Jahres war die Schutzmaßnahme für Beschäftigte in den Praxen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen entfallen. Die Maskenpflicht bestand für etwa drei Jahre.