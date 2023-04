Warum die Werkzeug- auch eine Eierstadt ist

Was macht ein gutes Hühnerei aus? Besuch auf einem von Remscheids Höfen, die immer mehr Eier produzieren.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Remscheid kennt man außerhalb der Region für Werkzeuge, Röntgen – und vielleicht noch die Autobahnraststätte an der A 1. Was hingegen nicht jeder weiß: Die Werkzeugstadt ist auch eine Eierstadt.

Tausende Hühnereier werden jeden Tag in Remscheid produziert. Das ist insbesondere den Höfen Kottsieper in Lüttringhausen und Kempe in Bergisch Born zu verdanken.

Aber auch abseits der beiden Großbetriebe haben Landwirte längst das Ei für sich entdeckt. So wie Marcus Buchholz.

Auf seinem Hof im Ortsteil Lüdorf leben nicht nur 75 Milchkühe, sondern auch rund 950 Legehennen. Untergebracht sind die unter anderem in einem mobilen Hühnerstall, den man von der L 412 aus sehen kann. Mit viel Wiese drumherum, in der die Hühner scharren können.

Ich weiß nicht, ob sie glücklich sind, aber meine Hühner haben zumindest genug Auslauf.

„Ich weiß nicht, ob meine Hühner glücklich sind“, sagt Marcus Buchholz. „Aber sie haben zumindest genug Auslauf.“ Und leben zudem auch mit Hähnen zusammen. „So wie es eigentlich sein soll.“

Dabei biete die Wiese mehr als nur Platz, erklärt der Landwirt. Die Hühner ernähren sich auch von ihr. „Die fressen alles, was das so rumläuft.“ Die Kräuter, Gräser und Insekten tragen so zum Geschmack des Eis bei. Zusätzlich gibt es ein spezielles Hühnerfutter.

Das sei auch aus Marketinggründen wichtig, räumt Buchholz ein. „Für die Kunden ist es wichtig, dass alles nett aussieht.“ Schließlich kaufe man immer auch ein Gefühl mit.

Wie sehen Hof und Landwirtschaft der Zukunft aus?

Regionalität und Transparenz, das sei wichtig in der Landwirtschaft, ist Marcus Buchholz überzeugt. Für seinen Hof plane er eine Art Rundgang, auf dem sich die Besucher die Hühnerhaltung und den Kuhstall anschauen können, inklusive einer Art Showroom, um durch eine Glasscheibe dem vollautomatischen Melken zuzuschauen. „Das ist für mich die Zukunft, weil die Leute dann alles sehen können.“

Bis dahin kann man die Hühner von der Straße aus sehen. Und ihre Eier, die Milch der benachbarten Kühe und andere landwirtschaftliche Produkte in einer kleinen Holzhütte vor dem Wohnhaus des Hofes kaufen.

Darüber setze er auch nahezu alle Eier ab, sagt Buchholz. „Das glaubt mir immer keiner, aber die gehen alle durch die Hütte.“ Was wohl auch der Lage an einer Landstraße zu verdanken sei, wie er gerne zugibt.

Dass auf einem Milchhof auch Legehennen gehalten werden, ist keine Seltenheit, eher ein Trend der letzten Jahre. Die Landwirte nutzen einige ihre Weiden statt für Kühe für mobile Hühnerställe. Kleine Bestände unter 1000 Vögel und der Verzicht auf stationäre Ställe halten den Genehmigungsaufwand auf einem überschaubaren Niveau.

Und mit den relativ preisstabilen Eiern erwirtschaften die Höfe ein Zusatzeinkommen, das sie unabhängiger vom schwankenden Milchpreis macht. Bei Familie Buchholz hat das schon Tradition. Bereits sein Vater habe neben dem Milchvieh Hühner gehalten, berichtet Marcus Buchholz.

Wie lange gibt es den Hof in Lüdorf schon?

Der 43-Jährige ist Landwirt „mindestens schon in fünfter Generation“, wie er selber sagt, seinen Hof gebe es bereits seit 1801. Auch dank der Hühner und ihrer Eier. Die mag er aber nicht nur deswegen, wie er betont. „Ich esse wirklich gerne Eier“, sagt er. Zum Beispiel als Omelette mit Zwiebeln und anderem Gemüse.

Oder auch einfach gekocht. Dann am liebsten die kleinen Eier, die die ganz jungen Hennen legen. „Für mich schmecken die am besten.“ Frisch gekocht könne er die so hintereinander wegessen, sagt Marcus Buchholz: „Da gehen dann auch schon mal 15 oder 20 Stück hintereinander weg.“

Hintergrund

Rund 240 Eier isst jeder Deutsche derzeit im Schnitt pro Jahr – 2006 lag dieser Wert noch bei 209. Mit der Nachfrage stiegen zuletzt auch die Produktionskapazitäten in Deutschland. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung erfasste 2020 insgesamt 49,2 Millionen Legehennen in deutschen Ställen, ein Plus von 2,5 Prozent zum Jahr davor, die zusammen 14,4 Milliarden Eier, ein Plus von etwa drei Prozent, legten. Damit konnte 72 Prozent der Nachfrage aus inländischer Produktion bedient werden.

Standpunkt von Sven Schlickowey: Regional und saisonal

Ob blühende Zweige, fruchtbare Hasen oder lebenspendende Eier – die Symbole rund um Ostern lassen erkennen, dass das höchste Fest des Christentums nicht nur die Auferstehung Jesu, sondern auch das Wiedererwachen der Natur feiert. So wie es Kulturen rund um den ganzen Erdball tun, vom Nouruz der Kurden und Perser bis zum indischen Holi. Das macht die vier freien Tage am Ende des Winters zu einer guten Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen und Zeit mit der Familie zu verbringen.

Aber auch über das eigene Verhältnis zur und den eigenen Umgang mit der Natur nachzudenken. Braucht es wirklich Milch aus dem Voralpenland, wo doch hier in der Region genug produziert wird? Oder Wasser aus den französischen Alpen? Oder Erdbeeren zu Weihnachten? Natur ist regional. Und sie ist saisonal. Vielleicht sollte das unsere Ernährung auch sein. Frohe Ostern!