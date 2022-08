Mallorca-Party lockt Massen auf den Rathausplatz

Festival am Rathaus entpuppte sich in den Abendstunden als Erfolg.

Von Dela Kirchner

+ Diverse Künstler brachten ihre Hits mit. © Michael Schütz

Remscheid. Nach einer überdurchschnittlich heißen Augustwoche zeigte sich das Wetter am Samstag gnädig mit den Besuchern des Mallorca-Festivals XXL auf dem Theodor-Heuss-Platz am Rathaus – bedeckt, um die 20 Grad und ohne den gefürchteten Wind auf einem der zugigsten Orte Remscheids.

Natürlich hätte das Wetter der vergangenen Tage und strahlender Sonnenschein besser zum Thema Mallorca gepasst, aber der Stimmung tat dies keinen Abbruch. Zu überhören war noch weit vor dem Abend nicht, dass auf dem Rathausplatz etwas ganz Großes vor sich ging und die Besucher weit weniger zurückhaltend als bei den zurückliegenden Veranstaltungen auf dem Schützenplatz waren.

Bereits seit dem Mittag war das Feiern vor der Bühne und rund um den Löwen möglich, ab dem frühen Nachmittag füllte sich der Platz mit einigen Hundert Besuchern. Angesichts des vielseitigen kulinarischen Angebotes wäre ein zwölfstündiger Aufenthalt problemlos möglich gewesen, um die maximale Partyzeit auszunutzen – wobei bei den meisten Gästen vermutlich eher die Getränke im Mittelpunkt gestanden haben dürften.

Den Nachmittag über hieß es: Warmwerden für das, was da noch kommen sollte. Noch vor Einbruch der Dunkelheit war es dann richtig voll und die Partymenge in Hochstimmung. Und jene, die bei Texten und Partyritualen von „Malle“ noch nicht sicher waren, konnten bis zum Abend üben.

+ Ballermann in Remscheid: Die Party ließen sich Hunderte Gäste nicht entgehen. © Michael Schütz

Wer das Spektakel nach Sonnenuntergang besuchte, konnte ein völlig anderes Bild als in den Stunden zuvor beobachten: Der Rathausplatz platzte aus allen Nähten, das Personal an den Getränkeständen arbeitete unter Volllast. Die Besucherzahlen in den Abendstunden dürften geschätzt bei knapp 2000 gelegen haben, wobei aber eine ständige Fluktuation herrschte. „Ich bin überrascht, dass so ein Event in Remscheid in dieser Größe möglich ist,“ zeigte sich Christina Mattes (42) beeindruckt. „Gerade nachdem viele Veranstaltungen in den letzten Wochen nicht gut besucht waren. Allerdings finde ich den Eintrittspreis für das Mallorca-Festival auch völlig in Ordnung.“ Moderat waren auch die Getränkepreise, was für ein Event in dieser Kategorie nicht unbedingt selbstverständlich ist. Die Wartezeiten an den Ständen lagen im Rahmen, und das Personal hatte ebenfalls sichtlich Spaß. Welcher Künstler gerade auf der Bühne stand oder welcher DJ aktuell für die Musik zuständig war, schien relativ egal – das Publikum feierte sie alle. Und stimmte inbrünstig auch zum x-ten Mal den skandalträchtigen Text von „Layla“ oder den Song „Dicht im Flieger“ an.

Wer richtig feiern wollte, war auf dem Rathausplatz definitiv richtig – und die eher skeptischen Besucher und Besucherinnen wurden vermutlich überrascht, zu welchen Ausbrüchen die als eher zurückhaltend bekannten Bergischen fähig sind.

Ebenfalls erstaunlich: Das vom Alter her sehr gemischte Publikum – Mallorca ist eben für alle da. Das Partyvolk unterm Löwen zeigte sich, typisch Remscheid, auch bei sämtlichen kölschen Gassenhauern, Rockklassikern und Schlagerhits extrem textsicher.

Ein kleiner Wermutstropfen war die letzte Phase des zwölfstündigen Partymarathons: Nach dem Ende des letzten Liveacts war die finale Stunde des Festivals bereits der Kehraus. Die Musik aus der Konserve war kaum noch hörbar, das Veranstaltungsteam mit dem Beseitigen der immensen Müllmengen am Boden beschäftigt – und die Security fortwährend im Einsatz, um kleinere oder größere Störenfriede zum Ausgang zu geleiten. Das Ende der Party kam dann doch für manchen sehr abrupt. Dennoch: So macht Feiern in Remscheid Spaß.

Elf bekannte Mallorca- Sänger waren für die Party XXL angekündigt. Sie wechselten sich mit DJs ab, die ab 12 Uhr mit den passenden Songs für Stimmung sorgten. Die Veranstalter hatten im Vorfeld das größte Mallorca-Event im Bergischen Land versprochen.

