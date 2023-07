Mallorca-Festival: Entscheidung der Statiker gefallen

Das Mallorca-Festival XXL mit Ikke Hüftgold und Co. feierte 2022 Premiere in Remscheid. Am 26. August wird es am Rathaus wiederholt, wobei der Veranstalter die Gästezahl reduziert hat.

Am Rathaus geht trotz Schäden in der Tiefgarage Mallorca-Fete über die Bühne – Veranstalter begrenzt Gästezahl.

Remscheid. Einer stimmungsvollen Mallorca-Party auf dem Theodor-Heuss-Platz am Rathaus steht nichts mehr im Weg. Wie der städtische Veranstaltungsmanager Sascha Hilverkus mitteilt, gab zuletzt ein Statikerbüro grünes Licht für das Großereignis am Samstag, 26. August. Allerdings begrenzt die Konzertagentur die Besucherzahl auf 4000: „Als vorbeugende Maßnahme“, wie David Mathauschek von fun.event mit Sitz in Wuppertal berichtet. Möglich wären rund 5000 Besucher, fügt Sascha Hilverkus hinzu.

Wie berichtet, stand zwischenzeitlich ein Fragezeichen hinter dem Festival – weil in der Tiefgarage unter dem Platz Risse und Wassereinbrüche festgestellt wurden. Diese führten im Winter dazu, dass aus Sicherheitsgründen der Schneeräumdienst der Technischen Betriebe nicht mehr vorfahren durfte. Auch manche Wagen des Wochenmarktes wurden neu platziert, um das Areal zu entlasten.

Bei der Fete mit Ballermann-Stars wie Ikke Hüftgold, Die Zipfelbuben oder DJ Robin kommt es ebenso zu leichten Veränderungen in dem ursprünglichen Aufbau-Konzept, was das Publikum allerdings gar nicht bemerken dürfte. Dabei geht es offenbar vor allem um neuralgische Stellen, zu denen das Umfeld des Löwen-Denkmals und Teilbereiche hin zum Allee-Center gehören. Sie sollen für große Menschenmassen tabu sein. „Es war für uns kein Problem, das umzuorganisieren“, erklärt David Mathauschek, der nach 2022 erneut für Stimmung in seiner Heimatstadt Remscheid sorgen will.

Es handelt sich dabei um einen wahren Partymarathon. Er kam bei der Premiere im vergangenen Jahr bestens an: Tausende Gäste schmetterten damals die beliebten Mallorca-Hits – von „Layla“ bis zu „Wir wollen feiern“ – und fühlten sich am Remscheider Rathaus wie am Ballermann. An diesen Erfolg will David Mathauschek anknüpfen, wobei er ebenso auf das Know-how von DJ Marcel Filodda aus Remscheid setzt wie auf die Bühnenpräsenz von Oli P. („Flugzeuge im Bauch“), der ebenfalls zu den Stargästen beim XXL-Festival zählt.

Über 100 Mitarbeitende sind im Einsatz

Für die Party, die gegen 23 Uhr ausklingt, betreibt die Agentur einen beträchtlichen Aufwand: Zu den 70 Mitarbeitenden, die an den Getränke- und Imbissständen im Einsatz sind, geselle sich ein 40-köpfiger Security-Dienst, der für Sicherheit sorgt. Eine Standardkarte kostet im Vorverkauf 25,90 Euro. Laut der Internet-Seite der Agentur fun.event sind Stand Montagmittag 84 Prozent verkauft worden. Tickets, die zum Einlass in den VIP-Bereich berechtigen, sind nicht mehr zu haben.

Für die entsprechende Partykulisse kündigt David Mathauschek „manche Überraschung“ an. Das Publikum soll sich auf die Lieblingsinsel der Deutschen versetzt fühlen und am Rathaus nach Herzenslust feiern. Inwiefern dies dort 2024 möglich sein wird, ist ungewiss. „Denn die Tiefgarage muss ja saniert werden, wodurch der Platz im kommenden Jahr als Veranstaltungsfläche wegfallen könnte“, erklärt Sascha Hilverkus. Er habe aber schon einen Plan B für die Veranstalter: „Das wäre dann der Schützenplatz. Auch hier könnte die Party ja gefeiert werden.“

Dieser stand als Ausweichquartier in diesem Jahr nicht zur Verfügung, weil dort zeitgleich zum Mallorca-Festival ein weiteres musikalisches Großereignis ansteht: Die Bochumer Agentur NeoMove hat zwei erfolgreiche Tributbands engagiert: Bounce, die sich den Hits von Bon Jovi widmet, und die Queen Kings. Ihr Leadsänger Sascha Krebs begibt sich auf die Spuren von Freddie Mercury.

Und auch in Lennep geht am 26. August die Post ab. In der Altstadt feiert die SG Hackenberg ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Konzert der Liveformation Kaschämm, die kölsche Töne anstimmt. „Da ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei“, kommentiert Sascha Hilverkus.

Tickets fürs Mallorca-Festival: mallorca-festival-xxl.de

Wochenmarkt zieht um

Das Mallorca-Festival XXL hat Folgen für den Wochenmarkt, der am Samstag, 26. August, auf die Alleestraße umziehen muss, weil der Theodor-Heuss-Platz zur Partymeile wird. Im oberen Bereich werden die Stände platziert – so wie beim Weihnachtsreff im November und Dezember. Bis dahin sollen auch drei marode Stromkästen ausgetauscht sein, berichtet Sascha Hilverkus von der Stadt Remscheid. Sie befinden sich am Rande der Einkaufsmeile und sind nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik. Die Nachfolger sollen die Händler mit Strom versorgen.