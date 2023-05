Müllabfuhr: Termine verschieben sich

Wegen des Maifeiertags werden Restmüll, Biotonnen und Papier später abgeholt.

-wey- Wegen des Maifeiertags verschieben sich in dieser Woche die Abfuhrtermine für die Müllabfuhr, darauf weist die Stadtverwaltung Remscheid hin.

Die Tonnen für Restmüll, Bioabfall und Papier würden in dieser Woche jeweils einen Tag später abgeholt, heißt es in einer Mitteilung. Die eigentlich für Montag vorgesehenen Leerungen werden also am Dienstag durchgeführt, die von Dienstag am Mittwoch und so weiter. Der nach einzelnen Adressen sortierte Müllkalender ist auch online abrufbar. www.muellmax.de