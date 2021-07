Lüttringhauser sagen die „Bergischen Heimatspiele“ ab

Corona-Krise

+ © Michael Schütz 2019 fand das Stück „Wie der Steffenshammer auf den Himalaya kam“ großen Anklang. © Michael Schütz

Juni-Termine des Mundartstücks fallen der Corona-Krise zum Opfer. Sie werden nicht nachgeholt. Verein wirbt bei Firmen um Spenden.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Das „Dorf im Dorf“ wird dieses Jahr nicht aufgebaut. Die Lüttringhauser Volksbühne muss „schweren Herzens“ die „Bergischen Heimatspiele“ 2020 auf dem Ludwig-Steil-Platz absagen. „Das ist schade. Es hat im Moment aber keinen Sinn“, sagt Christian Wüster im Hinblick auf die Corona-Krise. Der 35-Jährige wäre für die Kinderszenen beim neuen Stück „Um Hof und Scholle“ zuständig gewesen.

Es waren sechs Termine im Juni auf der Freilichtbühne im Herzen der Lüttringhauser Altstadt geplant, unterstützt von den Lüttringhauser Blechbläsern und dem Posaunenchor Remlingrade. Sie fallen nun alle aus – und werden auch nicht nachgeholt. „Wir können derzeit wegen Corona nicht proben“, erklärt Wüster, der gemeinsam mit Spielleiter Udo Leonhardt die Vereinsfahne hochhält. Bis 19. April sind Zusammenkünfte ohnehin untersagt. „Und dann im Schnelldurchlauf im Mai proben – das wird leider nichts.“

Viele Zuschauer und Mitspieler hätten ihn bereits gefragt, wann das neue Mundartstück zu sehen sei. Ihnen allen muss Wüster eine Absage erteilen. „Wir haben sehr viele ältere Mitspieler. Sie in diesen Zeiten zusammenzutrommeln, wäre unverantwortlich.“ 20 Laiendarsteller hätten im Juni ihren großen Auftritt auf der Freilichtbühne gehabt, darunter viele Kinder. Technik, Kasse, Verpflegung – insgesamt sind 40 bergische Ehrenamtler betroffen. Es ist das erste Mal seit den 80er Jahren, dass die „Heimatspiele“ abgesagt werden müssen. Der Verein wurde in den 1920er Jahren gegründet.

Ausfall der „Bergischen Heimatspiele“ reißt ein Loch in die Kasse der Volksbühne

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es noch. „Eventuell könnte der am 8. November im Teo Otto Theater geplante Auftritt der ,Bergischen Heimatspiele‘ stattfinden“, sagt Wüster. „Wir wollen mit aller Kraft darauf hinarbeiten, aber auch das ist noch mit vielen Fragezeichen versehen.“

„Auch nächstes Jahr wird es eine enge Kiste.“

Christian Wüster

Der Ausfall der „Bergischen Heimatspiele“ 2020 reißt ein Loch in die Kasse der Lüttringhauser Volksbühne. „Wir leben von der Freilichtsaison.“ Zwar sei der Verein „vernünftig aufgestellt, was uns jetzt rettet“, aber alle geplanten Investitionen in Bühnenbilder und Technik liegen nun auf Eis. Schließlich muss auch die Miete für die Räume an der Kreuzbergstraße weiter bezahlt werden. „Wir werden uns Ende des Jahres umschauen müssen“, erklärt Wüster. So, wie viele andere Vereine in Remscheid auch. Sie alle stehen dann vor der Frage: Gibt es uns 2021 überhaupt noch?

„Auch wenn wir es schaffen sollten, wird es auch nächstes Jahr eine enge Kiste“, schickt der 35-Jährige, der selbst Stücke schreibt, voraus. „Denn falls wir nächstes Jahr auftreten sollten, haben wir ja auch wieder laufende Kosten.“ Der Verein werde alles dafür geben, 2021 wieder für heitere, bergische Mundartstücke zu sorgen. Gerade auch deshalb, weil die Auftritte zuletzt vermehrt wieder bei Jüngeren Anklang gefunden hatten.

Eine Förderung können die Lüttringhauser derzeit nicht beantragen. „Aber da wir gemeinnützig sind, werden wir in den nächsten Tagen Firmen und Sponsoren anschreiben und sie um Spenden bitten.“