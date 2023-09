Wie Tanz und Musik Orte im Dorp verändern

Festival eröffnet ganz neue Blickwinkel auf Lüttringhausen

Von Peter Klohs

Remscheid. An der Straße, in der JVA, am alten Bahnhof: Sechs Lüttringhauser Orte wurden am Freitag und Samstag zur öffentlichen Bühne. Und viele Menschen gingen hin. Bereits zum vierten Mal stieg das „tanzt.jetzt“-Festival, gefördert vom „Bergischen Kulturfonds“ und dieses Jahr erstmals in Kooperation mit dem Teo Otto Theater. Darüber ist es in die Initiative „Made in Remscheid“ des Kultursekretariats Gütersloh aufgenommen worden.

Das Konzept: Workshops und eine Route durch den Stadtteil, bei der die international erfolgreichen Tänzerinnen und Tänzer performen – für die Kulturfans ist das alles gratis. Die Lüttringhauserin Joy Kammin will damit den zeitgenössischen Tanz zu den Remscheiderinnen und Remscheidern bringen – und die Orte neu erfahrbar machen.

Im Saal des Lüttringhauser Rathauses ging es los. Christos Kalavitis spielte Klavier, dazu gestalteten Joy Kammin und Thomas Walschot eine improvisierte Tanzperformance. Im Anschluss zeigte die Remscheider Tänzerin einen kurzen Film aus einem ihrer Workshops in der Justizvollzugsanstalt. Dort tanzt sie gemeinsam mit den Inhaftierten – Tanz hinter Mauern und der die eigenen Mauern einreißt.

Weiter ging es für die mehr als 30 Besucherinnen und Besucher zur sechs Meter hohen Mauer der JVA an der Masurenstraße. Hier wurden sie Zeuge von minimalistischen Tanzbewegungen von Joy Kammin, der aus Dänemark stammenden Astrid Elisabeth Bramming sowie dem ehemaligen deutschen Hip-Hop-Meister Lin Verleger. An der Schulstraße entwickelte sich die Performance zu einem Triotanz, dessen Musik die vorbeifahrenden Autos bildeten.

Am nächsten Spielort, dem Spielplatz oberhalb der Kita am Fuchsweg, warteten schon Celine Kammin und Christos Kalavitis an einen Baum gelehnt auf die Gäste. Die drei Tanzenden, in extrem bunte Kleidung gehüllt, nutzten die ganze Größe des Areals für ihre eindrückliche und humorvolle Vorstellung. Eindrücklich auch der ganz besondere Pas de deux, den Joy Kammin gemeinsam mit Lin Verleger am Rande der Kreuzung Barmer Straße/Masurenstraße zeigte: aufeinander. Er trug seine Kollegin auf den Schultern, Winken für hupende Autos inklusive.

Und dann stieg das Finale an einem besonderen Ort

Dann ging es zum alten Bahnhof. Dessen morbider Charme bildete die Kulisse für das Finale der Tanztour. Celine Kammin rezitierte einen Text zum alten Bahnhof und zeigte dabei ihr großes schauspielerisches Talent. Lin Verleger zeigte Hip-Hop-Figuren– langsam und konzentriert, in jedem Fall hektische Bewegungen vermeidend. Die Musik beschränkte sich auf ein rhythmisches Klopfen, angereichert durch Joy Kammins sparsame Akkorde auf dem Akkordeon.

Alle Musikerinnen und Musiker und Tänzerinnen und Tänzer kamen beim surrealen letzten Tanz zum Einsatz, bei dem die unterschiedlichen Räume des alten Bahnhofs auf einfühlsame und optisch geniale Art genutzt wurden. Großer Applaus war den Festivalmachern sicher.

2024 wieder

Joy Kammin nimmt zum Beginn eines Jahres die Planung von „tanzt.jetzt“ auf. „Das ist auch nötig“, sagt sie. „Manchmal benötigen wir Genehmigungen, da wir ja zum Teil an exotischen Orten tanzen.“ Sicher ist: Auch 2024 soll das Festival im Dorp steigen.