Turbulent statt beschaulich: Im Dorp steigt das Parkfestival

Was für das Wochenende vom 18. bis 20. August in Lüttringhausen geplant ist.

Von Peter Klohs

Remscheid. Am Wochenende Freitag, 18. August, bis Sonntag, 20. August, wird es im eher beschaulichen Lüttringhausen turbulent zugehen. Denn das 1. Lüttringhauser Parkfestival wird im neu gestalteten Umfeld des Rathauses an der Kreuzbergstraße stattfinden. Unter der Organisation des Lüttringhauser Heimatbundes werden vielfältige Programmpunkte die Besucher unterhalten.

„Das Rathaus gehört für drei Tage dann uns.“

„Das wird ein nicht alltägliches Fest“, verspricht Bernhard Hoppe, 1. Vorsitzender des Heimatbundes. „Alleine die Dauer von drei Tagen ist für einen vergleichbar kleinen Stadtteil wie Lüttringhausen schon außergewöhnlich.“ Der Grundgedanke des Parkfestivals war in dem Moment geboren, als sich zeigte, dass die Lüttringhauser das Brunnenfest zur Einweihung der neu gestalteten Rathausumgebung sehr gut angenommen hatten. „Es war aber sofort klar: Wenn wir so ein Fest noch einmal organisieren, müssen wir Partner mit ins Boot holen“, sagt Hoppe.

Die Feier wird eine inoffizielle Geburtstagsfete sein

Der Heimatbund ist der Organisator und kümmert sich während des Festes um die Getränke. Diverse Institutionen, Vereine und Geschäfte unterstützen ihn dabei. So haben es sich die Lütteraten und die Musik- und Kunstschule Remscheid (MKS) nicht nehmen lassen, an den drei Tagen mitzuwirken. Das Parkfestival wird für sie ein inoffizielles Geburtstagsfest sein – die Lütteraten bestehen seit 15 Jahren, die Musik- und Kunstschule seit 70 Jahren. Außerdem haben sich die Fleischerei Nolzen, der F(l)air-Weltladen und der Lüttringhauser Männerchor in die Organisation eingeklinkt.

Das Programm des Parkfestivals wird am Freitagabend um 19 Uhr mit dem Auftritt der Rock-Coverband Just for fun beginnen. Am Samstag werden Nachwuchsmusiker der Musikschule ihr Können präsentieren; am Abend spielt die Ü-Band. Der Sonntagmorgen steht dann im Zeichen eines Jazz-Frühschoppens.

Die Lütteraten werden im Rathaussaal einige Programmpunkte anbieten. So ist unter anderem Kinderschminken angesagt, Bee-Bots (kleine Roboter) können programmiert werden, Rathausführungen werden stattfinden. Außerdem wird Haases Papiertheater am Samstagnachmittag das Programm mit zwei Aufführungen vor Ort sein. Das Architekturbüro Mennenöh & Röhrig wird die neue Stadtteilbibliothek in der alten Feuerwache vorstellen. Daniel Sieper und Bergisch Erlebnis werden am Sonntagmorgen um 11 Uhr eine Führung durch die Lüttringhauser Altstadt veranstalten. Auf der Bühne hinter dem Rathaus wird zum Abschluss Michael Itschert lesen. Für alle drei Tage ist das kulinarische Angebot gesichert. Unter anderem gibt es Gegrilltes. Der F(l)air-Weltladen wird Cocktails anbieten. An Softgetränken und Bier wird kein Mangel herrschen.

„Man muss sagen, dass die Zusammenarbeit mit allen Partnern vorzüglich war“, berichtet Bernhard Hoppe. „Im Besonderen die mit der Stadt. Die in der Vergangenheit durchaus stressige Situation der Schilderaufstellung übernimmt jetzt die TBR, was uns als Organisator extrem entlastet. Auch die Erteilung der notwendigen Genehmigungen lief wie am Schnürchen. Wir bekommen alle Schlüssel für das Rathaus, was dadurch also für drei Tage uns ‚gehört‘.“

Einzig das Wetter könnte einem gelungenen Fest etwas im Wege stehen. „Aber dann können viele Programmpunkte im Rathaussaal stattfinden“, verspricht Hoppe. „Da werden sich die Vereine und Bands schon einigen.“ Und: „Wenn das gut angenommen wird, dann war es sicher nicht das letzte Parkfestival.“