Das macht Lüttringhausen 2023 aus

Das Lüttringhauser Rathaus steht für die lange Geschichte des Ortes, der seit 1929 Teil Remscheids ist. In seinem Umfeld hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan.

Bei unserer Stadtteilserie sind wir im „Dorp“ angekommen. Welche Projekte aktuell im Ort anstehen und was das „Dorp“ ausmacht.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Es tut sich was im „Dorp“. Und dann gleich einiges. Nachdem die Remscheider Blicke in den letzten Jahren offenkundig eher auf die Allee in der Innenstadt und ein mögliches Outlet Center in Lennep gerichtet waren, kamen zuletzt gleich mehrere Projekte in Lüttringhausen merklich ins Rollen. Darunter etliche, die den Stadtteil schon lange beschäftigen. Und die ihn vor allem prägen oder prägen werden.

Längst fertig ist zum Beispiel das Rathaus-Umfeld, dessen Umgestaltung im Vorjahr mit dem familienfreundlichen Platz hinter dem historischen Gebäude abgeschlossen wurde. Fleißig gearbeitet wird derzeit auf dem ehemaligen Gelände der Grundschule Eisernstein, auf dem das Neubaugebiet Am Schützenplatz entsteht.

Kreisverkehr Eisernstein soll bald entstehen

Der über mehrere Jahrzehnte diskutierte Umbau des Verkehrsknotenpunkts Eisernstein zum Kreisverkehr soll bald beginnen, parallel dazu wird ein Wettbewerb für dessen Gestaltung vorbereitet. Und auch für die neue Stadtteilbibliothek, die bekanntermaßen in die ehemalige Feuerwache einziehen soll, werden derzeit die Ausschreibungen vorbereitet.

Er sei froh, dass die Diskussion um diese Themen nun endlich ein Ende findet, hatte Bezirksbürgermeister Jürgen Heuser (SPD) am Beginn des Jahres im RGA-Interview gesagt: „Und dass zumindest damit angefangen wird.“

Kein Wunder, wenn man sich die Halbwertzeit einiger dieser Projekte anschaut. Der Kreisverkehr Eisernstein zum Beispiel, ursprünglich durch einen Vorschlag des Heimatbundes angeregt, wird seit über 20 Jahren besprochen. Bereits 2002 lag ein Gutachten der Technischen Hochschule Aachen vor, das eine Kreisverkehrslösung befürwortete. Dass das Thema in den Folgejahren meistens nur dann angeschnitten wurde, wenn über die Verkehrsflüsse zum Lenneper DOC gesprochen wurde, ist bezeichnend.

Konkurrenz der Stadtteile - Lüttringhausen setzt auf leise Töne

Auch für Lüttringhausen und das Selbstverständnis seiner Bewohner. Er wolle da „keine Konkurrenz aufmachen“, antwortete Heuser im RGA-Interview darauf angesprochen, dass das „Dorp“ häufig hinter den anderen Stadtteilen zurückstehen müsse. Die Lüttringhauser sind offensichtlich nicht gerne laut. Auch nicht in der Politik. Die örtliche Bezirksvertretung steht in dem Ruf, recht geräuschlos, sachorientiert zu sein und auch über Parteigrenzen hinweg Kompromisse zu finden.

Heimatbund setzt stärker auf Harmonie als Gepolter

Und selbst der Heimatbund, dessen traditionelles Kottenbutteressen sich in der Vergangenheit manchmal so anfühlte, als würden Verwaltung und Politik zum Rapport antreten, zeigt sich inzwischen deutlich harmonieorientierter. Bei der bisher letzten Ausgabe im Januar betonte der neue Vorsitzende Bernhard Hoppe gleich mehrfach den Willen zur Kooperation. Mit der Stadtspitze und der Politik. Und mit den anderen Stadtteilen.

Seit 94 Jahren Teil der Großstadt Remscheid

All das macht das „Städtchen im Grünen“, am 1. August immerhin schon 94 Jahre Teil der Großstadt Remscheid, aus. Und ist überdies, zumindest langfristig betrachtet, auch erfolgreich. Was nicht nur die schon erwähnten Großprojekte beweisen.

Aktuelle Projekte: Kita, neue Wohnungen, JVA

Durch die Eröffnung der zweiten Tannenhof-Kita dürfte Lüttringhausen der Remscheider Stadtteil mit der besten Quote an Kita-Plätzen sein. Ein weiteres spannendes Projekt entsteht derzeit an der Ecke Schul-/ Gertenbachstraße, wo 28 öffentlich geförderte Wohnungen gebaut werden – die später für unter sechs Euro je Quadratmeter vermietet werden.

Und damit ist noch lange nicht Schluss mit dem Bauen im „Dorp“, denn ein Mammutprojekt steht noch an, allerdings eines, auf das die Kommunalpolitik wenig Einfluss hat: Die JVA Lütringhausen, in Teilen schon über 100 Jahre alt, muss saniert werden. Wann und wie – das ist noch nicht sicher. Dass das Gefängnis an dieser Stelle erhalten werden soll, aber schon, sagt das zuständige Ministerium. Die Lüttringhauser werden das mit Interesse begleiten. Auf die für sie typische Art.

Lüttringhausen: Blick in die Geschichte

Das heutige Lüttringhausen wurde vermutlich im 9. Jahrhundert besiedelt, 1856 bekam der Ort Stadtrechte, bis 1929 war Lüttringhausen eine eigenständige Kommune. Heute besteht der Stadtteil aus neun Ortsteilen: Lüttringhausen Mitte, Klausen, Großhülsberg, Garschagen, Schmittenbusch, Stursberg, Dörrenberg, Goldenberg und Lüttringhausen West.