JVA: Die letzten drei Häftlinge erhalten ihr Zeugnis

50 Jahre bot das Weiterbildungskolleg Unterricht hinter Gittern.

Remscheid. 50 Jahre wurden in der JVA Lüttringhausen Häftlinge mit Schulabschlüssen fit gemacht für das Leben in Freiheit. Die Chance auf die Erlangung der Mittleren Reife endet nun für die Insassen. Das Weiterbildungskolleg an der Bökerhöhe, in dessen Händen der Unterricht lag, wird nach dem Willen der Bezirksregierung Düsseldorf Ende Januar 2024 geschlossen. Aus wirtschaftlichen Gründen und aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen – trotz eines gegenteiligen Votums des Stadtrates.

Weitere Semester wird es hinter den Mauern in Lüttringhausen deshalb nicht mehr geben. Die letzten drei Schüler bekamen von Kollegleiter Stefan Tolksdorf und JVA-Leiter Andreas Schüller ihre Zeugnisse überreicht. Alle drei schafften nach zwei Jahren einen Einser-Schnitt und die mittlere Reife mit Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe. „Genau wie Sie gehörten unsere 'Knackis' oft zu den besten Studierenden“, lobte Stefan Tolksdorf bei der Zeugnisausgabe.

Die Möglichkeit, mit einem guten Zeugnis seine Chance zu vergrößern, einen Job zu finden, war das eine. „Es ging stets darum, dass Menschen, die aus welchen Gründen immer auf die 'schiefe Bahn' geraten waren, merkten: Hoppla, ich habe genügend Intelligenz und Durchhaltevermögen, um mitzuhalten.“ Es gab in der Vergangenheit sogar Studierende, die erst die Mittlere Reife packten, sich dann in eine andere Justizvollzugsanstalt versetzen ließen, um dort ihr Abi zu machen.

Viermal in der Woche vormittags unterrichteten die Kolleglehrer um Semesterleiterin Cicek Akyazi, die nach über 30 Jahren Ilona Schweer abgelöst hatte, die drei Hauptfächer (Deutsch, Mathe, Englisch) sowie zuletzt Geschichte, Informatik und Physik.

Lehrer loben Zusammenarbeit: „fleißig“ und „wissbegierig“

Tolksdorf sprach davon, dass der Unterricht oft Spaß gemacht habe. „Mir wurde von den Lehrern nicht selten gesagt, mit den Studierenden in der JVA könne man selbst schwierige Themen gut besprechen, weil sie so konzentriert mitarbeiten.“ Tolksdorf erklärte, die Schüler seien „fleißig“ und „wissbegierig“ gewesen. Er hofft, dass es eine „Renaissance der Schulabschlüsse in der JVA Lüttringhausen“ geben werde. „Die Abendrealschule Wuppertal hat bereits Signale ausgesendet in dieser Richtung, und auch die VHS Remscheid scheint, interessiert zu sein“, deutete Tolksdorf an.

Wie die Häftlinge, so gelte für das Kollegium der ehemaligen Abendrealschule: „Es nutzt nichts mit dem Schicksal zu hadern, wir müssen wie sie in die Zukunft blicken. So wird das Ende hier für alle ein Neubeginn woanders, aus dem neue Chancen entstehen können“, hielt Tolksdorf fest.