Lüttringhausen: Einbruch in Sparkassenfiliale

Die Polizei hat nach dem Einbruch in die Sparkassenfiliale die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittlungen laufen noch.

Remscheid. In der Nacht zu Freitag wurde in eine Sparkassenfiliale in der Gertenbachstraße eingebrochen. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Nach jetzigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte Täter gegen 3 Uhr nachts Zutritt zu der Filiale in Lüttringhausen. Eine Fensterscheibe wurde eingeschlagen. „Ob im Innenraum etwas kaputt gegangen oder gestohlen wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar“, sagt Pressesprecher der Polizei Andreas Reuter.

Die Spurensicherung sichert nun alle Spuren, die Polizei ermittelt.

Zeugen, die etwas verdächtiges gehört haben, können sich bei der Polizei unter 0202 284 0 melden. kab

Im Oktober 2021 wurde ein Geldautomat in Lüttringhausen gesprengt. Danach sind einige Automaten still gelegt worden.