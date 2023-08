Parkfestival: Auch die Wiederholung wird ein Erfolg

Beim Lüttringhauser Parkfestival gab es viel zu erleben: großartige Konzerte, leckere Schlemmereien und viele tolle Angebote. Und mittendrin im Geschehen, umgeben von vollen Bänken, kühlten sich Kinder am Wasserspiel ab.

Fröhliche Feier bescherte Lüttringhauser Vereinen einen guten Zuspruch.

Von Peter Klohs

Remscheid. Ein Jahr ist es her, als das neugestaltete Umfeld des Lüttringhauser Rathauses eingeweiht wurde. Eine große und fröhliche Feier fand statt, viele der begeisterten Besucher wollten eine Wiederholung. „Wenn das so ist, dann machen wir das“, sagte sich der Lüttringhauser Heimatbund und organisierte als ‚Nachfolgefest‘ das 1. Lüttringhauser Parkfestival.

„Aber es war von Anfang an klar“, sagt dazu der Heimatbundvorsitzende Bernhard Hoppe, „dass wir andere Vereine und Institutionen beteiligen wollten. Das Fest sollte nicht von uns alleine durchgeführt werden.“ Was, so fügte er hinzu, bei einem drei Tage andauernden Stadtteilfest, auch nur schwer möglich gewesen wäre.

Bereits am Freitagabend, zum Beginn des Parkfestivals, kamen rund 300 Gäste zum Gelände hinter dem Rathaus, um nicht nur gemütlich beisammenzusitzen, alte Freunde zu treffen und ein gepflegtes Kaltgetränk zu sich zu nehmen, sondern auch den poppigen und rockigen Tönen der Cover-Band „Just for fun“ zu lauschen. „Es war eine ganz tolle Stimmung“, berichtet Bernhard Hoppe, „die noch nicht einmal von den technischen Problemen am Bierwagen getrübt werden konnte.“

„Es ist der Mix, der so ein Fest einzigartig macht.“

Die Probleme waren am Samstag beseitigt, und der Gerstensaft konnte wieder problemlos fließen. Die farbenreiche Angebote, die das Fest kennzeichneten, traten am Samstagnachmittag geballt in den Vordergrund. Der Flair-Weltladen hatte einen Verkaufsstand aufgebaut, die Lütteraten ebenso, auf der vom THW bereitgestellten Bühne zeigten Schülerinnen und Schüler der Musik- und Kunstschule Remscheid unter der kundigen Begleitung von Kai Balke ihr Können.

Im Rathaus zeigten Sieglinde und Martin Haase in zwei Aufführungen die Feinheiten ihres Papiertheaters, Jungen und Mädchen probierten sich im Programmieren von Bee-Bots, im Foyer des Rathauses stellte das Architektenbüro Mennenöh & Röhrig die Gestaltung der neuen Stadtteilbibliothek vor, die in den alten Räumlichkeiten der Feuerwehr entstehen wird. Zudem führte Michael Lindemann die beliebten Rathausführungen durch. Am Abend spielte die Ü-Band vor großer Kulisse Klassiker aus Rock und Pop.

Der Mix aus Kultur, Kulinarik und Beisammensein kam bei den Besuchern ausnehmend gut an, kritische Stimmen hörte man nicht. Klaus Everling vom Lüttringhauser Männerchor, bestätigte diesen Eindruck. „Die Stimmung auf dem Fest ist sehr gut“, sagte er. „Ich denke, dass die Lüttringhauser einen Nachholbedarf an gemütlichen Festen haben, den sie hier ausleben können. Und bei den moderaten Preisen macht das Spaß.“ Dem Mann konnte nicht widersprochen werden: Die Bratwurst war am Stand des Gesangvereins für drei Euro zu erhalten.

„Es ist der Mix, der so ein Fest einzigartig macht“, sagte Besucherin Anne Wander. „Aber wahrscheinlich muss man aus dem Stadtteil kommen, um es gerade hier am gemütlichsten zu finden.“

Der Ausklang des Parkfestivals gestaltete sich am Sonntag ruhiger. Daniel Sieper von Bergisch Erlebnis führte Interessierte durch die Lüttringhauser Altstadt, die Musik- und Kunstschule sorgte für jazznahe Töne, Michael Itschert las gegen Mittag aus Hermann Josef Roths Roman „Als der Glaube ins Rutschen kam“ und beendete damit offiziell das 1. Lüttringhauser Parkfestival.

Der Ausblick

„Wenn sich die Gegebenheiten und die vorzügliche Zusammenarbeit mit allen Beteiligten weiterhin derart gestalten, dann wird das nicht das letzte Fest dieser Art gewesen sein,“ resümierte Bernhard Hoppe.