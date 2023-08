Am Schützenplatz: Eine zweite Chance für Häuslebauer

Die stockende Vermarktung des Lüttringhauser Neubaugebiets beschäftigt die Politik.

Von Andreas Weber und Sven Schlickowey

Remscheid. Die Vermarktung des Lüttringhauser Neubaugebiet Am Schützenplatz stockt. Rund 180 Bewerber hatte es für die 17 Grundstücke gegeben, es musste gelost werden. Ein halbes Jahr später sind die meisten Parzellen aber immer noch zu haben. „Bislang sind nur zwei Verträge in Vorbereitung“, räumte Baudezernent Peter Heinze im Bauausschuss ein, viele Interessen seien abgesprungen. Nun sollen die Vergaberegeln gelockert werden, um mehr potenzielle Bauherren anzusprechen. Derweil beschäftigt das Thema auch längst wieder die Politik.

Von einem „Rohrkrepierer“ sprach Jens Nettekoven (CDU) im Bauausschuss: „Auf dieses Wohngebiet sind viel zu viel an Anforderungen draufgepackt worden“, verwies er insbesondere auf ökologische Vorschriften wie begrünte Dächer und alternative Heiztechniken. „Und es hat viel zu lange gedauert.“ Was sein Parteifreund Sebastian Hahn in der Bezirksvertretung (BV) Lüttringhausen ähnlich sah: Die „jahrelange Untätigkeit“ der Stadt habe den Vermarktungsbeginn so lange hinausgezögert, bis sich viele das Eigenheim nicht mehr leisten können, sagte der stellvertretende Bezirksbürgermeister.

Das städtische Liegenschaftsamt, das die Vermarktung übernommen hat, erfasse zwar offiziell nicht, warum Los-Gewinner vom Recht, ein Grundstück zu bebauen, zurücktreten, hatte der zuständige Fachdienstleiter Ingo Lückgen schon Anfang Juli erklärt. Wenn das aber zur Sprache komme, würden meist finanzielle Gründe genannt. Vor allem die gestiegenen Zinsen haben das Bauen deutlich verteuert, steigt der Zinssatz von ein auf vier Prozent, verdoppelt sich bei zwei Prozent anfänglicher Tilgung die Rate.

Deswegen sei die aktuelle Zurückhaltung auch keine Überraschung, sagte Dezernent Heinze im Bauausschuss: „Wir wissen, dass es auch in den Nachbarstädten schleppend läuft, weil die Rahmenbedingungen schwierig geworden sind.“ Darauf reagiere die Stadt nun: „Wir werden das eng gesetzte Verlosungsverfahren weiter öffnen.“

Bisher wurden die Grundstücke nur denen angeboten, die bei der Verlosung im Januar Glück hatten. Nun bekommen auch die, die damals leer ausgegangen sind, eine zweite Chance. Das Liegenschaftsamt hat bereits alle Teilnehmer abgeschrieben, sie können nun erneut Interesse an einer noch freien Parzelle bekunden. Zudem ist ein Vor-Ort-Termin geplant, um eventuelle Fragen zu klären. Was danach noch frei ist, kommt Mitte Oktober in die freie Vermarktung.

Die CDU rückt außerdem das Thema Erbbaurecht in den Fokus, eines der großen Themen der Gestaltungsmehrheit aus SPD, Grüne und FDP, die städtische Immobilien nicht mehr veräußern will. Ob es dabei bleibe, wenn man in einer neue Vermarktungsrunde einsteige, fragte Kurt-Peter Friese im Bauausschuss. Und Sebastian Hahn regte in der BV an, das Erbbaurecht nur noch optional anzubieten, die Grundstücke also bei Interesse auch zu verkaufen.

Wozu der Baudezernent aber keinen Grund sieht. Unter den gegebenen Bedingungen sei Erbbau ein „Pfund zum Wuchern“, weil es die Kosten senke, betonte Heinze. Die Stadt Remscheid verlangt in den ersten 15 Jahren ein Prozent des Grundstückswerts. Würden bei einem Baugrund für 100.000 Euro bei vier Prozent Zinsen und zwei Prozent anfänglicher Tilgung 500 Euro Finanzierungsrate pro Monat fällig, sind es hier keine 90.