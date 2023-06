Lüttringhausen: Feuer lodert auf 1000 Quadratmetern

Einsatz

+ © Sven Schlickowey In Lüttringhausen hat es in einem Wald gebrannt. © Sven Schlickowey

Die anhaltende Trockenheit hat in Remscheid zu einem ersten Flächenbrand geführt.

Remscheid. An der August-Erbschloe-Straße in Lüttringhausen gerieten am Nachmittag annähernd 1000 Quadratmeter mit Büschen und trockenen Fichten in Brand. Die Feuerwehr umzingelte die Flammen und löschte mit Wasser aus ihren Löschfahrzeugen sowie mit Hilfe von Löschrucksäcken und Feuerpatschen.

Die Suche nach Glutnestern im Boden beschäftigte die Einsatzkräfte noch lange. Im Einsatz befanden sich zwischenzeitlich bis zu 45 Helfer der Berufsfeuerwehr sowie der freiwilligen Einheiten Lennep, Hasten, Nord und Lüttringhausen. Über die Brandursache wagte die Feuerwehr keine Prognose. „Der Waldboden ist knochentrocken“, sagt Brandamtsrat Sebastian Huß. „Da kommt alles mögliche in Frage.“ Die Feuerwehr bittet im Wald um erhöhte Vorsicht. Der kleinste Funke könne zum Flächenbrand werden. -ric-

Erstmeldung

Aktuell sorgt ein Einsatz der Feuerwehr an der August-Erbschloe-Straße für eine Verkehrsbehinderung.

An der August-Erbschloe-Straße in Lüttringhausen war eine Fläche von 1000 Quadratmetern in Brand geraten. 45 Einsatzkräfte brachten das Feuer nach einer Stunde unter Kontrolle.

Die Kreuzung in Richtung Ronsdorf war gesperrt. -wey-

+ In Lüttringhausen hat es in einem Wald gebrannt. © Sven Schlickowey

Weitere Blaulichtmeldungen aus Remscheid und Umgebung