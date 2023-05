Lütteraten: 6000 Euro fließen in Bibliothek

Erfreuliche Nachrichten bei der Jahresversammlung der Lütteraten: 6000 Euro flossen 2022 aus der Vereinskasse in die Anschaffung neuer Medien der Stadtteilbibliothek Lüttringhausen. Die Kassenlage ist gut. Auch 2023 will man an Veranstaltungen teilnehmen sowie Lesungen in Grundschulen und ein Sommerferienprogramm anbieten. Aus Anlass ihres 15-jährigen Bestehens werden die Lütteraten zudem als Mitveranstalter des Parkfestivals auftreten. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet, 1. Vorsitzender ist Martin Kalhöfer. -mw-