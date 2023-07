Bekommt die Feuerwehr LüBo eine Photovoltaik-Anlage?

In Remscheid sollen mehr Dächer eine Photovoltaik-Anlage bekommen. Doch beim Neubau der fusionierten Freiwilligen Feuerwehren Lüdorf und Bergisch Born gibt es Probleme.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Die Marschrichtung ist klar: Mehr Dächer sollen in Remscheid mit Photovoltaik-Anlagen (PV) ausgestattet werden. Diesbezüglich wurde erst im Juni im Hauptausschuss der Stadt der Beschluss gefasst, dass die Errichtung einer solchen Solaranlage in die Planung eines jeden Neubauvorhabens eingeschlossen werden muss. Für das Gerätehaus der neu fusionierten Feuerwehren aus Lüdorf und Bergisch-Born (jetzt: Feuerwehr LüBo) an der B51 kam der Beschluss aber zu spät.

Hubert Benzheim, Mitglied des Naturschutzbeirates in Remscheid, ist die fehlende PV-Anlage auf dem Dach ein Dorn im Auge. Wenn die Stadt ihr Nachhaltigkeitskonzept mit Leben füllen wolle, wäre die Verwirklichung einer Solaranlage ein wichtiger Schritt gewesen, so Benzheim: „Wenn man den Bürgern die Anschaffung von Balkonkraftwerken empfiehlt, aber als Kommune in der Frage nicht mitzieht, sendet das ein fatales Signal an die Öffentlichkeit.“

Auf Verständnis stößt Hubert Benzheim mit seiner Meinung bei David Schichel, Fraktionschef der Grünen: „Das Gerätehaus in Born war für uns im Juni ein Aufhänger, die Beschlussvorlage erneut im Hauptausschuss einzubringen und darüber entscheiden zu lassen.“ 2021 war der Beschluss Thema im Rat, damals aber ohne größere Auswirkungen. Das sei jetzt anders. Zukünftig werde die Verwaltung zur konsequenten Einhaltung des Beschlusses angehalten.

Schichel wirbt weiter für einen Automatismus: „PV auf Dächern soll ähnlich selbstverständlich sein, wie Sanitäranlagen im Haus.“ Bereits 2021 wurde die Maßgabe laut, Remscheid solle „Solarstadt“ werden. Darin waren sich die Politiker, allen voran die Gestaltungsmehrheit der Ampel-Koalition, weitestgehend einig. Zum Zeitpunkt der Planung des neuen Gerätehauses bestand allerdings, anders als heute, keine Pflicht zum Miteinbezug von PV-Anlagen auf dem Dach. Thomas Judt, Leiter des Gebäudemanagements der Stadt, führt Gründe an, warum das Gerätehaus noch kein Teil der „Solarstadt“ ist.

Einer Prüfung der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens hielt das Gebäude nicht Stand: „Die Prüfung zur Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses LüBo ergab, dass bei einer wöchentlichen Nutzung des Feuerwehrgerätehauses von circa fünf Stunden eine Photovoltaikanlage nicht wirtschaftlich betrieben werden kann“, sagt Judt.

Abgehakt ist die Photovoltaik in Bergisch Born noch nicht

Die Einspeisevergütung für den überschüssigen Strom ins Netz seien derart gering, dass sich ein Weiterverkauf nicht rechnen würde. Zudem sei die Statik des Gebäudes für eine Installation der Platten für den angedachten Nutzen unzureichend, führt Judt aus. Abgehakt sei die PV auf dem Dach des Gerätehauses nicht: „Die Verwaltung prüft derzeit, ob die Dachfläche zum Zweck der PV-Nutzung an einen Dritten verpachtet werden kann“, sagt Judt. Die Stadt selber sei bestrebt, das Label „Solarstadt“ möglichst schnell umzusetzen: „Gegenwärtig und zukünftig werden bei Planungen städtischer Gebäude standardmäßig Photovoltaikanlagen berücksichtigt“, so Judt.

Wollen die Remscheider Solarstrom vom eigenen Dach?

Indes sei das Interesse von Privatkunden an Photovoltaiklösungen in den letzten Jahren stark gestiegen, sagt Klaus Günther-Blombach von der EWR: „Gesellschaftlich begann sich das Thema Nachhaltigkeit in den vergangenen drei Jahren zu manifestieren.“ Die EWR wolle ihren Teil zum Wandel durch die Installation von PV-Anlagen auf nutzbaren Freiflächen leisten: „Für 2025 ist beispielsweise eine Nutzung der ehemaligen Deponiefläche an der Solinger Straße für PV angedacht.“

Beschluss

Am 20. Juni 2023 erging im Hauptausschuss der Stadt Remscheid der Beschluss, dass zukünftig jeder städtische Neubau mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach versehen werden soll. Vor diesem Zeitpunkt war es lediglich Pflicht, bei neuen Gebäuden eine Bedarfsprüfung vorzunehmen. Die Spannweite der Dachbinder sowie der Überschuss an nicht für das Gerätehaus genutzter Energie qualifizierten das neue Gebäude der Feuerwehr LüBo nicht für eine Anlage auf dem Dach.

Kommentar von Lucas Hackenberg: Keine Ausflüchte mehr

Die Beschlusslage ist klar: Ab sofort soll in jede Planung eines neuen, städtischen Gebäudes auch die Installation einer Photovoltaikanlage auf den Dächern mit einfließen. Das ist wichtig und richtig. Denn genau das geschah bisher zu selten. Das Gerätehaus der Feuerwehr LüBo zeigt nachdrücklich: Wäre weitsichtiger geplant worden, hätte diese Maßgabe schon hier zum Tragen kommen können.

Denn die Idee einer pflichtgemäßen Anbringung einer Solaranlage auf Dächern städtischer Gebäude besteht nicht erst seit Juni 2023, sondern wurde bereits zwei Jahre vorher in den Hauptausschuss getragen. Aber sei es drum, Vergangenem soll man nicht hinterher trauern.

Wichtig ist jetzt die Richtung der Zukunft. Hier sind sich zum Glück alle Stimmen einig: Für Remscheid als „Solarstadt“ dürfen jetzt keine Ausflüchte mehr gelten. Ansonsten wird es zunehmend schwierig, die Bürger mit auf die Reise in Richtung Klimaschutz durch intelligente Stromspeicherung zu nehmen.