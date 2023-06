Fünf Monate Corona-Koma: So kämpfte sich Stefan Koch zurück

Stefan Koch erkrankte ganz am Anfang der Pandemie schwer an dem Virus. Welche Therapie dem Remscheider Malermeister half.

Remscheid. Das Erste, woran er dachte, als er nach fünf Monaten seine Augen öffnete, war Mallorca. Von der Baleareninsel, wo er regelmäßig Urlaub macht, hatte er sogar geträumt. Als statt eines Kellners mit Cocktail dann aber ein Pfleger sein Zimmer betrat, verstand Stefan Koch im ersten Moment gar nicht, wo er war. „Ich fragte noch, ob wir jetzt zum Mittelmeer gehen“, erzählt der 62-Jährige und kann darüber sogar wieder lachen.

Denn Stefan Koch hatte fünf Monate lang im Helios-Klinikum in Barmen im Koma gelegen – wegen Corona. Das wusste er natürlich nicht. Er hatte ja „lange geschlafen“, wie er es nennt. Mallorca war nur ein schöner, sehr langer Traum gewesen. Die Realität sah für den Remscheider nun ganz anders aus.

Er konnte sich nicht mehr bewegen. Auch nicht mehr sprechen, weil er einen Luftröhrenschnitt hatte. Sein Gesicht wies tiefe Wunden links und rechts von den Maschinen auf. Dass er jemals wieder auf die Beine kommen würde, hatte der Malermeister zu dem Zeitpunkt nicht geglaubt. Und auch heute noch leidet er an Post Covid.

Long Covid: Was war passiert?

Stefan Koch erkrankte Ende Februar 2020 – als einer der Ersten in Remscheid, als es noch keine Testzentren und keinerlei Erfahrungen mit Covid-19 gab. „Man wusste nur, in der Ferne ist irgendwo was, es kommt langsam nach Deutschland. Daher dachte ich auch nicht an Corona, als ich plötzlich immer schwächer wurde.“ Koch, immer kräftig und durch seinen Job gut trainiert, ging zum Hausarzt. Der diagnostizierte Stress und verschrieb ihm Aufbautabletten. Doch der damals 59-Jährige wurde immer schwächer.

Am 15. März feierte er noch mit der Familie Geburtstag – wenn auch schwach. Am 17. März ging dann nichts mehr. Seine Frau rief einen befreundeten Arzt an und bat um Rat. Der empfahl der Familie, zum Gesundheitsamt an der Hastener Straße zu gehen und Stefan Koch auf das neuartige Virus testen zu lassen. Doch dazu kam es nicht mehr: Als der Arzt Stefan Koch einen Hausbesuch abstattete und seinen Gesundheitszustand sah, ließ er ihn direkt per Krankenwagen in die Klinik einweisen. „Ich bin heute Abend wieder zurück“, sagte Koch noch zu seiner Frau. Da ahnte niemand, dass er erst Monate später wieder sein Zuhause betreten würde.

Im Helios ging alles recht schnell. „Die Ärztin sagte mir, wenn ich überleben will, müsse man mich ins künstliche Koma legen“, erzählt der Familienvater. Das wollte er aber nicht. „Angst halt.“ Ein befreundeter Arzt und seine Frau pflichteten der Ärztin bei – Koch wollte aber nicht. „Die Ärztin setzte sich dann über meine Meinung hinweg, weil sie Gefahr in Verzug sah – was rückblickend gesehen genau richtig war. Ich habe dann fünf Monate geschlafen.“

An dem Punkt hört es auf mit der Erinnerung. Bis zum Mallorca-Erwachen. Was dazwischen ist, weiß der Remscheider nicht. Zum Glück. Denn zwei Mal war er fast tot, seine Frau und seine Tochter wurden ins Krankenhaus gerufen. Ohnehin war seine Familie immer dort, hoffte und bangte. Zwei Tage hat er auf der Isolierstation verbracht, hing an der Dialyse, Herz-Lungen-Maschine, wurde dreifach beatmet, Luftröhrenschnitt. Denn Covid-19 sorgte für Sauerstoffmangel in seinem Blut. Die Ärzte hatten noch keine Erfahrung mit dem Virus aus China. Seine behandelnde Ärztin holte sich Rat bei Medizinern in Berlin ein und besorgte ein Medikament – damit ging es langsam bergauf. Bis Stefan Koch aufwachte. „Der liebe Gott hatte da oben halt keine Arbeit für mich“, sagt er mit Humor.

Bewegen konnte er sich nicht mehr, 25 Kilo waren weg. Daher startete recht schnell die aufbauende Physiotherapie. „Man fühlt sich wie ein Baby. Sie fangen bei Null an, können nichts mehr und liegen nur da, werden gefüttert, gewaschen. Aber ich war glücklich, dass ich überhaupt am Leben war. Die anderen, die es so schwer hatten wie ich, sind tot rausgeschoben worden“, erzählt Koch offen und will damit auch allen Corona-Leugnern das wahre Gesicht der Pandemie zeigen.

Long Covid: So geht es dem 62-Jährigen heute

Im Anschluss ging es für acht Wochen in die Reha nach Schwerin. Hier wurde er soweit mobilisiert, dass er im Rollstuhl sitzen oder an Krücken gehen konnte. Danach schloss sich eine weitere Reha an. Wieder in Remscheid, hatte er ein Dreivierteljahr jeden Tag Physio – gehen lernen, aufbauen, essen. Auch die Feinmotorik war weg. „Zum Glück hatte ich viel Unterstützung von meiner Familie.“

Long Covid: AOK bietet Kurse an und begleitet

Seine Frauen mussten derweil auch die Firma schmeißen – Stefan Koch führt den Malerbetrieb A+G Koch GmbH & Co. KG in Hasten in vierter Generation. Er gab nicht auf. „Denn ich wollte nicht im Rollstuhl enden.“ Also kämpfte er sich schrittweise zurück. Post Covid begleitete ihn. „Aber ich hatte einfach viel Glück“, sagt er. Seine Familie auch: Sie steckte sich nicht bei ihm an.

Auch heute noch hat er „ein paar Altlasten“, wie er es nennt: taube Füße vom Lagern, wenn er barfuß geht, Gleichgewichtsstörungen, zudem Reizhusten. Die Lungenseite ist vernarbt, weswegen er einmal wöchentlich nach Leverkusen zur Lungentherapie fährt. „Das ist sehr schmerzhaft.“ Das eingeschränkte Lungenvolumen merkt Stefan Koch, der mittlerweile vier Mal geimpft ist und auch bis letztens noch immer eine Maske trug, vor allem, wenn er Berge hochgeht. Auf der Geraden klappt alles wieder gut. Zuletzt in Antwerpen sogar 25.000 Schritte am Tag. An den schlechten Tagen kann er sich selbst nicht leiden, erzählt er. Aber dann kommt auch wieder ein guter Tag.

Kann er denn arbeiten? „Muss ich ja, ich habe ja eine Firma und Verantwortung für 40 Mitarbeiter“, sagt der Malermeister, der nun auch wieder Auto fährt. Gerüst aufbauen ist aber nicht mehr drin. „Ansonsten lebe ich aber wie vorher“, sagt der Optimist – und möchte allen anderen Betroffenen damit Hoffnung machen. Auf Mallorca war er sogar auch schon wieder. Der Traum ist jedenfalls in Erfüllung gegangen.

A+G Koch GmbH

A+G Koch GmbH & Co. KG gibt es seit 1883, Start war in der Haddenbach mit vier Mitarbeitern und zwei Garagen, zwischenzeitlich war man an der Kratzberger Straße. 1987 übernahm Stefan Koch den Betrieb. Seit 26 Jahren sitzt A+G Koch nun an der Büchelstraße. Die Firma bietet Malerleistungen, Sanitär, Elektro, Trockenbau und Hilfe bei Versicherungsschäden im kleinen Rahmen an.