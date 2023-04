Lennep: Lkw-Verbot führt zu einem Schilderwald

Für eine neue Regelung wären mehr als 100 Verkehrszeichen in Lennep nötig.

Remscheid. Die zuständige Bezirksvertretung befasste sich nun mit dem Schwerlastverkehr in der Lenneper Innenstadt. Dieser soll nach Möglichkeit von der Kölner Straße ferngehalten werden, wie SPD, Grüne und FDP in einer Anfrage verdeutlichten. Unter anderem wollten die Fraktionen von der Stadtverwaltung wissen, inwiefern die Ringstraße als empfohlene Ortsumgehung ausgewiesen und die Durchfahrt der Lenneper Innenstadt auf Fahrzeuge unter 7,5 Tonnen begrenzt werden kann.

Antwort: In der Theorie wäre dies möglich. Allerdings würde es zu einem Schilderwald an zahlreichen Straßenzügen führen, wofür die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) angesichts der tatsächlichen Unfallzahlen keine Begründung sehen. Denn: Verkehrszeichen dürfen nur dann aufgestellt werden, wenn dies unbedingt erforderlich sei. Angesichts der vielen Verbindungen zur Kölner Straße wären dies mehr als 100. „Es gibt dort eben zahlreiche Gelegenheiten, einzufahren“, erklärte TBR-Chef Michael Zirngiebl mit Blick auf unterschiedliche Schilderkombinationen – von „Anwohner frei“ bis zur Tonnenbegrenzung.

Susanne Fiedler (Bündnis 90/Die Grünen) wunderte sich über die hohe Zahl. „Wir wollen mehr Schutz für den Bürger, ohne großen Aufwand. Es muss doch eine Lösung ohne 103 Schilder geben.“ Gefährlich sei das Fahrverhalten jener Lkw-Fahrer, die aus Richtung Lüttringhausen kommend die Ringstraße vermeiden und stattdessen in die Lüttringhauser Straße abbiegen. Im weiteren Verlauf der Lüttringhauser Straße führen laut Politikern Abbiegemanöver in die Gartenstraße zu brenzligen Situationen für Radler und Fußgänger, da wegen des knappen Straßenraums Bordstein, Gehweg und Querungshilfe überfahren würden.

Jürgen Kucharczyk (SPD) schlug vor, wenigstens an markanten Knotenpunkten Schilder aufzustellen, um Lkw-Fahrern den rechten Weg zu weisen, wonach im eigentlichen Stadtkern Lastwagen über 7,5 Tonnen nicht zugelassen sind. Als Beispiele führte er Schilder an der Trecknase, der Blume sowie der Kreuzung Ring-/Rader Straße an. Bei diesen zusätzlichen Verkehrszeichen spricht jedoch auch der Landesbetrieb Straßen mit, mit dem die Technischen Betriebe nun Kontakt aufnehmen wollen.