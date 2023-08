Lions richten Platten-Börse für guten Zweck aus

Der Lionsclub Remscheid und das Löf bringen eine neue Veranstaltungsreihe an den Start: „Lassmahören“ wurde von den Organisatoren Guido Dasbach (l.) und Maximilian Süss (r.) vorgestellt. Sabine Poppe, Geschäftsführerin der „Kleinen Helden“, darf sich freuen, denn das Remscheider Netzwerk wird den Erlös von Schallplattenbörse und Livekonzert am 26. August und 3. September erhalten. Bei der Börse werden auch Platten wie die von der Band Klaatu oder der norwegischen Band Arabrot (Vinyl in Herzform) zu finden sein.

Der Serviceclub lädt mit Maximilian Süss zu „Lassmahören“ ins Löf ein. Es gibt einen Schallplattenverkauf und ein Livekonzert.

Remscheid. Der Schallplattenfundus im Lager ist riesig. Ein paar Tausend Scheiben stapelt der Lions-Club Remscheid auf einer Etage in einem alten Werksgebäude in der Hastener Straße 136. Kostenlos aus aufgelösten privaten Sammlungen zur Verfügung gestellt. Jährlich verkauft sie der Lions-Club vor Weihnachten im Allee-Center neben Büchern für den guten Zweck. Fünfstellige Euro-Beträge kommen dabei zusammen.

Nun startet der Service-Club mit Betreiber Maximilian Süss im Löf, Theodor-Körner-Straße 6, eine Veranstaltungsreihe mit Plattenbörse und Livemusik. Sie trägt den Titel „Lassmahören“. Lions-Präsident Mark Saure hatte die Charity-Idee. Sie soll helfen, dass sich die üppigen Vinyl-Bestände lichten, die jeden vierten Samstag im Monat (10 bis 12 Uhr) Plattenzuwachs erhalten, wenn zahlreiche Remscheider den Kofferrauminhalt ihrer Autos im Hinterhof des Firmengeländes entleeren.

Darunter ist viel abgenudelte Dutzendware mit den besten Melodien von James Last & Co., aber auch spannende Veröffentlichungen finden sich in den Spenden von Bürgern, die Keller und Dachspeicher entrümpeln. Und die werden von den Lions an die Remscheider weitergereicht.

Am 26. August lädt der Inhalt von 20 Kisten zum Stöbern ein

Nicht zuletzt in Ermangelung eines Plattenladens in dieser Stadt wird das Angebot im Allee-Center im Dezember stets rege genutzt. Ein zweites Verkaufsstandbein könnte „Lassmahören“ werden. Am Samstag, 26. August (ab 17 Uhr), wird der Inhalt von 20 Kisten im „Löf“ zum Stöbern einladen.

Darin ist hauptsächlich Rock/Pop gemischt, aber auch ein Karton mit Remscheider Tonträgern wie mit Aufnahmen des Vaillant-Chores wird zusammengestellt sowie Scheiben aus der Abteilung Humor, Kinderplatten und Weltmusik. Kiloweise „schwarzes Gold“ bringt Apotheker und Lions-Plattenarchivar Guido Dasbach mit. Nicht ausgezeichnete Scheiben kosten vier Euro, gekennzeichnete können teurer sein.

Im „Löf“ liegen die Lions mit ihrer Börse richtig. Seit Jahren richten Süss und Vinyl-Kenner Uwe Rapp vierteljährlich den Second-Hand-Verkauf von Rock-, Pop- und Jazzplatten aus. Uwe Rapp wird kommenden Samstag vorbeischauen, nicht als Anbieter, aber zum Fachsimpeln als kompetenter Gesprächspartner. Schnäppchen und Raritäten können gejagt werden. „Eigentlich wollen wir als Lions eine Party auf die Beine stellen, bei der das zwanglose Miteinander im Vordergrund steht“, betont Mark Saure.

Im Saal legt der Remscheider DJ Jörg Sondern auf. Vor der Tür wird gegrillt. Es gibt Würstchen und weitere Leckereien, auch an Vegetarier ist gedacht. „Da nahezu alle Speisen und Getränke gespendet sind, sollte aus dem Verkauf mit den Langspielplatten-Einnahmen ein ansehnlicher Betrag für den guten Zweck zusammenkommen“, hofft Lions-Mitglied Bernward Lamerz. Nutznießer wird das Remscheider Netzwerk „Kleine Helden“ sein. Seit seiner Gründung 2010 hilft das Netzwerk Kindern psychisch kranker oder süchtiger Eltern. Rund 30 Einrichtungen vereinen die „Kleinen Helden“, darunter viele Schulen.

Am 3. September treten Morgan Finlay und Florian Kurz auf

Eine Woche später bitten die Lions zum Singer-Songwriter-Konzert ans Mikro. Am Sonntag, 3. September (Einlass: 18 Uhr), treten erst der 22-jährige Lenneper Florian Alexander Kurz und danach der in Hamburg beheimatete Kanadier Morgan Finlay auf die Bühne.

Kurz wurde 2018 bekannt als Teilnehmer der TV-Casting-Show „The Voice of Germany“, wo seine Stimme Jurorin Yvonne Catterfeld so gut gefiel, dass sie Kurz in ihr Wettbewerbsteam aufnahm. Er schied jedoch vor den Finals aus. Und Finlay, Jahrgang 1974, ist seit vielen Jahren Stammgast bei Maximilian Süss. Erst in seiner Kneipe, mittlerweile im Löf.

Beide Künstler gastieren im Löf zu Sonderkonditionen. Der Eintritt von 20 Euro (inklusive einem Freigetränk) kann so fast vollständig den „Kleinen Helden“ zugutekommen.

Konzertkarten im Vorverkauf

Mark Saure, seit Juli Präsident beim Lions-Club Remscheid, blickt voraus. Wenn die beiden Ideen, Plattenbörse und Livekonzert, angenommen werden, könnten diese zur jährlichen Einrichtung im Löf, Theodor-Körner-Straße 6, werden. Tickets (20 Euro) für den Auftritt von Florian Alexander Kurz und Morgan Finlay gibt es im Vorverkauf im Rack´n´Roll-Billard-Café (Daniel-Schürmann-Str. 41), im RTV-Büro (Theodor-Körner-Str. 6), bei Augenoptik Frank Berghoff (Alleestr. 64) und Vieringhauser Apotheke (Vieringhausen 75)