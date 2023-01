Letzte Shows im Weihnachtscircus

Remscheid. Wer den 5. Remscheider Weihnachtscircus, präsentiert vom RGA, noch nicht gesehen hat, muss sich sputen: Nur noch bis morgen gastieren die 25 internationalen Top-Artisten auf dem Schützenplatz. Die Vorstellungen: am heutigen Samstag und am morgigen Sonntag jeweils um 15 und 19 Uhr. Bereits nach der morgigen Abendvorstellung startet der Abbau des Zeltes, erklärt Stefan Ballack. Das ist im Übrigen nur gemietet. So wie alles andere auch. Im Laufe der kommenden Woche ist das rot-weiß gestreifte Zelt des Circus Busch aus Berlin dann wieder verschwunden.