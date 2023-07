Leonie ist seit sieben Jahren verschwunden

Polizei sucht weiterhin nach der vermissten Remscheiderin – Ihr Fall ist eine „absolute Ausnahme“.

Remscheid. An diesem Samstag jährt es sich zum siebten Mal, dass Leonie Gritzka spurlos verschwand. Eine Freundin hatte am 22. Juli 2016 beobachtet, wie die damals 15-Jährige an der oberen Alleestraße in das Auto eines Unbekannten stieg. Seither warten Angehörige und Freunde vergebens auf ein Lebenszeichen der jungen Remscheiderin. Die Polizei Wuppertal hat die Akte aber noch nicht geschlossen, wie ihr Sprecher Stefan Weiand betont: „Und das werden wir auch nicht, so lange wir keine Klarheit über ihr Schicksal haben.“

Er selber hatte die Tante der Vermissten zur Ausstrahlung der Fernsehsendung „Aktenzeichen X, Y ungelöst . . .“ begleitet. Darin wurde der Fall nachgezeichnet und Leonies schwierige Lebensgeschichte erzählt. Im Mittelpunkt stand die Schlüsselszene – jener Augenblick, als Leonie in Höhe der Stadtsparkasse Abschied von ihrer Freundin nahm. Die 15-Jährige winkte einem Mann zu, der am Rande der oberen Allee an einem schwarzen Kleinwagen lehnte. Nach einer Umarmung stieg sie in das Auto – sie nahm hinten Platz, er auf dem Vordersitz. Neben ihm saß ein ebenfalls unbekannter Fahrer. Wer waren diese Männer? Wohin begleitete sie Leonie? Wurde sie Opfer eines Verbrechens? All das sind offene Fragen, die auch die öffentliche Fahndung im ZDF nicht klären konnte. „Und je länger ein derartiger Fall zurückliegt, umso schwieriger werden die Ermittlungen, weil Erinnerungen verloren gehen“, sagt Weiand. Hinweise seien zuletzt nicht mehr eingegangen.

Insgesamt rund 2000 Vermisstenanzeigen registriere die Polizei pro Jahr in den drei bergischen Großstädten Remscheid, Solingen und Wuppertal. In den allermeisten Fällen kläre sich die Angelegenheit innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen auf. „Klassisches Beispiel ist das Kleinkind, das durch die geöffnete Haustür auf die Straße geht und nach einer gewissen Zeit von Nachbarn aufgesammelt ist.

Auch kommt es immer wieder vor, dass Teenager für einige Tage dem Zuhause fernbleiben“, berichtet Stefan Weiand. Zudem verlieren zuweilen demente Menschen die Orientierung, wenn sie zum Beispiel unbeobachtet ein Pflegeheim verlassen. Dass aber wie im Fall von Leonie Gritzka ein Mensch über Jahre hinweg spurlos verschwunden bleibt, sei die absolute Ausnahme, so der Polizeisprecher.

Sie hat immer wieder ihr Aussehen verändert

Was die Suche erschwere, sei, dass Leonie als Jugendliche dazu neigte, immer wieder ihr Aussehen stark zu verändern – unter anderem durch neue Frisuren. „Auf Fotos hat sie mal ein schmales, mal ein eher breiteres Gesicht“, berichtet Weiand, der hofft, das Rätsel irgendwann lösen zu können. „Wenn wir sie finden, dann steht es ihr frei, mit ihrer Familie oder Freunden Kontakt aufzunehmen.“ Als Volljährige hat Leonie ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Sie ist nun 22 Jahre alt.