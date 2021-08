Normalität in Lennep

+ © Lennep Offensiv Die Gans vom Gänsemarkt in der Altstadt. © Lennep Offensiv

Die Lenneper Brunnen sprudeln wieder.

Remscheid. Der Löwenbrunnen, das Pumpenplätzchen und die Gans am Gänsemarkt wurden aus dem Winterschlaf geweckt. Der Verein Lenneper Brunnen, ein Ableger von Lennep Offensiv, hat sie wieder herrichten lassen. Er will damit in Coronazeiten auch ein Stück Normalität in Lennep demonstrieren. red