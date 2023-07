Für den Zukunftsmanager ist die Altstadt ein Juwel

David R. Froessler kümmert sich um Leerstände in der Lenneper Altstadt. Er will außerdem einen Impuls für den Tourismus setzen.

Remscheid. Wenn David R. Froessler die Lenneper Altstadt beschreibt, gerät er ins Schwärmen. Er habe zwar schon vor seiner aktuellen Tätigkeit den historischen Stadtkern bei einem Restaurantbesuch kennengelernt. „Aber erst jetzt weiß ich, was für ein Juwel die Altstadt ist“, erklärt der Inhaber des Fachbüros urbano mit Sitz in Düsseldorf.

Der Raumplaner hat seit Herbst 2022 die Aufgabe, Leerstände im historischen Stadtkern zu verhindern – und verwaisten Geschäften neue Perspektiven zu eröffnen, indem er Interessenten und Vermieter zusammenführt. Einen entsprechenden Auftrag erhielt er von der Remscheider Stadtverwaltung, wobei er eine klangvolle Aufgabenbeschreibung erhalten hat: David R. Froessler wirkt als Zukunftsmanager in Lennep und auch auf der Alleestraße.

In die Altstadt passt kein Massenbetrieb, sondern Qualität

Mehrere Vermittlungserfolge kann er bei seiner Bilanz in der Altstadt verbuchen. Angesiedelt hat sich ein Maklerbüro in der ehemaligen Geschäftsstelle des Blauen Kreuz. Sven Schulte eröffnete in der ehemaligen Bäckerei Seufzer ein Foto- und Videostudio, Trainerin Antje Bartens hilft an der Kölner Straße in ihrer Praxis Kindern und Erwachsenen bei seelischen Blockaden weiter. „Das sind natürlich nicht die klassischen Frequenzbringer“, sagt Froessler. „Aber es wird keine große Modekette auf die Idee kommen, hier eine Filiale zu eröffnen. Dazu sind die Ladenlokale ja auch viel zu klein. Was passt also hierhin? Ganz sicher kein Massenbetrieb, sondern Qualität.“ Entsprechende Vermittlungserfolge trügen dazu bei, die Altstadt zu beleben. „Vor allem investieren die Eigentümer in vielen Fällen wieder in ihre Immobilie, was die Ansiedlung nachhaltig macht“, sagt der Zukunftsmanager, der festgestellt hat, dass sich seine Dienste als Ansprechpartner herumgesprochen haben.

Dies belegt er mit Beispielen. Aktuell ständen eine Goldschmiedin und die Betreiberin eines Kosmetikstudios, die auch Schmuck und Mode anbieten werde, vor einem Umzug in den historischen Stadtkern. Dabei gebe es hier bereits jetzt manches zu entdecken, wie der Zukunftsmanager anmerkt. Er spricht von „vielen versteckten Perlen“ beim Blick in die Altstadt: „Vom Klavierbauer bis zur Buch- und Papierrestauratorin.“

Kleinod soll bekannter werden

Sie alle haben sich in einem Kleinod mit verwinkelten Gassen und historischen Fachwerkhäusern niedergelassen, das es gilt, bekannter zu machen, erklärt Froessler: „Ich wohne in Düsseldorf. In meinem Umfeld haben nicht viele von Lennep schon mal etwas gehört.“ Und genau hier will der Zukunftsmanager in den kommenden Monaten ansetzen. Sein Ziel: Marketingstrategien entwickeln, um auswärtige Besucher auf Lennep aufmerksam zu machen. Als ersten Schritt will er dazu Lenneper Akteure einladen, die er als kundig und konstruktiv kennengelernt hat. „Lennep benötigt ein Leitbild für die Tourismuswerbung. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir welche Zielgruppen ansprechen“, nennt der Raumplaner und Diplom-Ingenieur die Stoßrichtung. Ein Problem müsse allerdings gelöst werden: Für Broschüren, für Internetauftritte und sonstige Werbemittel fehle aktuell noch ein Budget.

Angetreten war Froessler in einer Phase, in der sich Lennep nach dem Aus für das Designer Outlet Center auf der Suche nach der Zukunft befand. Interessierte wurden in mehreren Konferenzen um Ideen für Jahn-, Kirmesplatz und Röntgenstadion gebeten. Doch dann trat mit Philipp Dommermuth ein Investor in Erscheinung, der nach Vorbild seines Outlets in Montabaur ein Center in Lennep plant. Von den aktuellen Plänen zeigt sich Froessler angetan. „Sie passen viel besser in den Stadtteil als die ursprünglichen Planungen.“ Vor allem seien die Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte zukunftsweisend. Mit dem grünen Outlet könne Lennep europaweite Beachtung finden. „Und die Lenneper können darauf stolz sein.“

Der Zukunftsmanager hätte gerne mehr Zeit

Für seine aktuelle Aufgabe sei es aber nicht entscheidend, ob und wann das Outlet verwirklicht wird. Er sei angetreten, um Lennep auch nach seiner zeitlich befristeten Tätigkeit etwas Bleibendes zu hinterlassen, hatte er bereits im Herbst 2022 betont. Für weitere Ansiedlungen in leerstehenden Ladenlokalen und ein Leitbild für Tourismus- und Marketingstrategien hat er zunächst einmal bis Ende 2023 Zeit. Dann endet das Förderprogramm des Landes NRW, mit dem Remscheid seine Tätigkeit finanziert.

„Ich hätte gerne mehr Zeit, meine Ideen für Lennep umzusetzen“, sagt David R. Froessler, der ein „großes Kooperationsnetzwerk“ aufgebaut hat, wie er sagt. „Ich bin hier von weitaus überwiegend tollen Menschen gut aufgenommen worden und kann mich bei meiner Arbeit auf ein kompetentes und engagiertes Team der Remscheider Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung stützen.“

Unsere Reihe

In dieser Woche endet unsere Stadtteilserie mit Beiträgen rund um Lennep. Morgen geht es weiter mit der Frage, wie sich die Kölner Straße als Verkehrsader und Nahversorgungsgebiet verändern soll. Möglicherweise wird ein Teilbereich zur Einbahnstraße.