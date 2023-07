Um die Poser-Szene ist es ruhig geworden

Ein BMW wurde nach einem Unfall in Lennep beschlagnahmt.

Remscheid. Ein schwer beschädigter BMW ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Freitagabend in Lennep ereignete. Wie erst jetzt bekannt wurde, hatte ein 19-jähriger Remscheider „möglicherweise aufgrund überhöhter Geschwindigkeit“ die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, so die Polizei. Er und seine 20- und 22-jährigen Beifahrer blieben unverletzt. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und den BMW. Schaden: 25.000 Euro.

Dies geschah auf einem Streckenabschnitt, der immer wieder von der Poser-Szene genutzt wurde – in einer Rechtskurve der Alten Kölner Straße in Richtung Daniel-Schürmann-Straße. Anwohner hatten in den vergangenen Jahren häufig Lärm und hohe Geschwindigkeit beklagt. Sie, so ihre Beobachtung, gehen von Autofahrern aus, die sich und ihre noblen Karossen in Lennep gerne präsentieren.

Die Zahl dieser Beschwerden habe stark nachgelassen, sagt Ordnungsamtschef Arndt Liesenfeld. „Woran dies liegt, ist schwer zu sagen. Möglicherweise haben sie einen neuen Treffpunkt für sich entdeckt.“ Er sieht aber eine andere mögliche Gefahrenquelle in Lennep: den Westring hinter dem Bahnhof. Dieser wird im Zuge der Brückenbauarbeiten an der Schlachthof- und Wülfingstraße als Umleitungsstrecke genutzt. „Und offenbar hält sich hier nicht jeder an die Geschwindigkeitsregeln“, erklärt er mit Blick auf Anrufer, die sich deswegen immer wieder bei der Leitstelle des Ordnungsamtes gemeldet hatten.

Um der Angelegenheit auf den Grund zu gehen, veranlasste die Behörde zuletzt Messungen mit dem Seitenradar am Westring. Das Gerät erfasst Geschwindigkeiten, blitzt aber nicht. „Wir werden in den nächsten Tagen die Daten auswerten“, kündigt Liesenfeld an. Sollten sich die Hinweise auf Tempoüberschreitungen bestätigen, entscheide das Ordnungsamt darüber, seine beiden Laserfahrzeuge oder den mobilen Blitzer zu platzieren, der unter anderem an der Freiheitstraße Fotos schießt. Die Einsatzpunkte stimme das Amt stets mit der Polizei ab.

Kommt der Lärmblitzer?

Und noch etwas könnte im Kampf gegen Fehlverhalten Einzug halten: sogenannte Lärmblitzer, die von der CDU angeregt wurden. Mit Interesse habe er die Nachricht zur Kenntnis genommen, dass die Stadt Berlin in Zusammenarbeit mit der dortigen Technischen Uni ein Forschungsprojekt gestartet hat. Spezialgeräte am Straßenrand sollen die Verantwortlichen krachender Beschleunigungen und dröhnender Motoren aufspüren. „Das Problem ist, dies rechtssicher den Verursachern zuzuordnen. Wir wollen die Ergebnisse des Projekts anfordern“, erklärt Liesenfeld, der nichts davon hält, einen Versuch zu starten, ohne dass dieser einer Überprüfung vor Gericht standhalten könnte. „Da geht es um unsere Glaubwürdigkeit.“